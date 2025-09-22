Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri

PODCAST CANLI YAYIN

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 10-11 seviyesinde beklenirken, kök aylığa yansıtılacak bu artışa ilaveten taban aylık artışı da karara bağlanacak. Memur emeklileriyle aralarında 6 puanı aşan zam farkı oluşacak olması, refah payını da gündeme getirecek...

Giriş Tarihi:
Milyonlarca emeklinin gözü şimdiden Ocak ayına çevrildi. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı yapılırken, bu artış kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak. Ayrıca taban aylık zammı ve refah payı gibi düzenlemeler olup olmayacağı da merak ediliyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam rehberi...

MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Merkez Bankası 2025 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14-10.56 aralığında bekleniyor. Orta Vadeli Program'da da 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 çıkabilecek. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 olarak yer aldı. Bu tahmin ise emeklilerin zam oranının yüzde 11.3'e çıkarılabileceğini gösteriyor.

ZAM NASIL UYGULANACAK?
Ocak zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü- 5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor. Ocak ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.

TEK ZAM ENFLASYON ARTIŞI MI OLACAK?
Bu konu, Ocak zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon artışına refah payı eklenerek emeklilerin zam oranını yükselten uygulamalar yapılmıştı. Bu konu Ocak'ta da ele alınacak. Ocak ayında memur emeklilerinin zam oranının enflasyon farkıyla 16-17 zam seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda memur emeklileriyle 6 puanı aşan bir fark ortaya çıkacağı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile yükseltilmesine karar verilirse yasal düzenleme yapılacak. Bu durumda Ocak ayında emeklilerin kök aylıklarına enflasyon artışı değil, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılacak.

TABAN AYLIK YİNE ARTAR MI?
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Artış için de en kuvvetli formül ise geçtiğimiz dönemde ağırlıklı olarak uygulanan 6 aylık enflasyon formülü olacak. Halen ek ödeme dahil 16 bin 881 lira olan en düşük ödeme, enflasyon tahminlerine göre 18 bin lirayı aşacak. Yüzde 7.14 artırılırsa 18 bin 86, yüzde 10.14 zamlanırsa 18 bin 593, yüzde 10.56 artırılırsa 18 bin 664, yüzde 11.3 zamlanırsa 18 bin 789 liraya yükselecek.

DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan aylık alan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine zam oranı yansıtılacak. Eğer taban aylıkta bir artış yapılırsa dul ve yetimler bundan da hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; OVP'deki gibi artış yüzde 10.14 olur ve taban aylık 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 669 liradan 13 bin 944 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 296 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 648 liraya yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.


