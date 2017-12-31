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’e tek başına tırmanmak yasak

Everest’e tek başına tırmanmak yasak
Nepal, 2018 tırmanış sezonu öncesi dağcıları yakından ilgilendiren bir karar aldı. Everest de dahil ülkedeki dağlara tek başına tırmanmak yasaklandı. Yetkililer, dağcılığı daha güvenli hale getirmek için bu kararı aldıklarını açıkladı. Kararın özellikle yalnız tırmanmayı tercih eden dağcıları kızdırması bekleniyor.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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