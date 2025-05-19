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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve milli sporcular ile 19 Mayıs Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar yolculuk bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle dönükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız" dedi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve milli sporcular ile 19 Mayıs Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sevgili Genç kardeşlerim, kıymetli milli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle siz kıymetli gençlerimizle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcularımızın yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplum ve teknolojide önemli işlere imza atan Türkiye temsilcisi gençlerimizle beraberiz. Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyor. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.

"SİZLER İSTİKBALİMİZİN KİLİT TAŞLARISINIZ"

Siz, kıymetli arkadaşlarımın nezdinde yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye 100 yılının mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler Türkiye'nin yüz akısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı, iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin.

Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından milli mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır.

Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz, bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı.

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