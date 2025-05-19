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Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump önce Putin sonra Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes meselesini Putin ve Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüşecek.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 17:15
Rusya - Ukrayna ateşkesi çıkmaza mı girdi? Trump önce Putin sonra Zelenskiy ile görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşta ateşkes anlaşmasına varma çabaları sırasında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapacak.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam saat 17.00'de görüşecek. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ve NATO liderleriyle telefon görüşmeleri yapacak.

JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesi, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Vance, "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, "Trump'la telefon görüşmesi saat 17:00'da yapılacak. Trump, önceki gün bunu duyurmuştu. Doğal olarak bu konuşma, İstanbul'daki müzakereler ışığındaki önem arz ediyor" dedi.

Putin ve Trump arasındaki olası yüz yüze görüşme hakkında ise şunları söyledi:

"Görüşme planı onların alacağı karara bağlı. Kararı iki lider alacak. Görüşme için çalışma yapılması gerekiyor. Ancak bu, onların belirleyeceği tarihlere bağlı ve ekipler de buna göre hareket edecek."

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