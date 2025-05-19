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Sözleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” sözleriyle hedef aldı. Bu skandal sözlere ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir cevap geldi. Çelik, Özgür Özel'in bu sözleri sonrası paylaşımında, "Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:49
Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yerel bir diktatör' olarak niteleyen CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert tepkisi şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.

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