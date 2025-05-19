Sözleriyle Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'yerel bir diktatör' olarak niteleyen CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sert tepkisi şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.