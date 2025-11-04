2026 Ocak zammı şekilleniyor: SSK Bağ-Kur ve memur maaşları ne kadar artacak? Emekliye yüzde 16, memura yüzde 19 zam yolda

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2026'nın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı verileri yakından takip ediyor. Zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden 4'üncüsü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04, Eylül enflasyonu yüzde 3.23 çıkmıştı. TÜİK, Ekim ayında da enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Böylece Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 olarak hesaplandı.

4 AYDA YÜZDE 5 FARK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 10.25 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Verilere göre 4 ayda yüzde 5 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde 16.55'e ulaştı.

18 BİN 611 TL TABAN AYLIK

Geriye 2 enflasyon verisi daha kaldı. Bu oranların belli olmasıyla artış netleşecek. Milyonlar zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenecek. Emekliler için taban aylık artışı ve refah payı gibi kararlar da bu tarihten sonra verilecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığa 6 aylık enflasyon artışı bekleniyor. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 4 aylık orana göre 18 bin 611 liraya çıkacağı görülürken, kalan 2 veriyle bu tutar daha da yükselecek.