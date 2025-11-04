PODCAST CANLI YAYIN

2026 Ocak zammı şekilleniyor: SSK Bağ-Kur ve memur maaşları ne kadar artacak? Emekliye yüzde 16, memura yüzde 19 zam yolda

Ekim enflasyonu belli oldu, 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 5 fark çıkarken, bu oranla Ocak zammı yüzde 16.55’e ulaştı. Geriye iki veri daha kaldı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
2026 Ocak zammı şekilleniyor: SSK Bağ-Kur ve memur maaşları ne kadar artacak? Emekliye yüzde 16, memura yüzde 19 zam yolda

Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2026'nın ilk ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışına ilaveten enflasyon farkı verilecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

İŞTE VERİLER

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı, memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verileri yakından takip ediyor. Zam oranlarını ortaya koyacak 6 aylık veriden 4'üncüsü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04, Eylül enflasyonu yüzde 3.23 çıkmıştı. TÜİK, Ekim ayında da enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Böylece Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 olarak hesaplandı.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

4 AYDA YÜZDE 5 FARK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 10.25 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Verilere göre 4 ayda yüzde 5 fark oluştu. Yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla yüzde 16.55'e ulaştı.

18 BİN 611 TL TABAN AYLIK

Geriye 2 enflasyon verisi daha kaldı. Bu oranların belli olmasıyla artış netleşecek. Milyonlar zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenecek. Emekliler için taban aylık artışı ve refah payı gibi kararlar da bu tarihten sonra verilecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığa 6 aylık enflasyon artışı bekleniyor. Halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 4 aylık orana göre 18 bin 611 liraya çıkacağı görülürken, kalan 2 veriyle bu tutar daha da yükselecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


ANKETLERE GÖRE KİM NE ALACAK?

Ekonomistlerle yapılan anketlerde 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31.77- 31.99 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 12.94-13.13 aralığında bekleniyor. Memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.56- 7.74 aralığında hesaplanırken, bu oranlar zammın yüzde 19.39-19.59 aralığına çıkabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası, 2025 enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı öngörüsünde bulunmuştu. 7 Kasım'da enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası'nın, revizyon yapması bekleniyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


ÇALIŞANA EN AZ 59 BİN 861 TL

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin yüzde 11 olan Ocak zammı, 4 aylık enflasyon farkıyla yüzde 16.55'e ulaşırken, bu orana göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşının 59 bin 861 lirayı bulacağı görüldü. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da şu ana kadar oluşan orana göre taban aylık artışı dahil 27 bin 424 liraya yükseliyor. Bu tutarlar Kasım ve Aralık enflasyonuna göre daha da artacak.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

4 AYDA NE OLDU?
Temmuz-Ekim enflasyonu: % 2.55
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 10.25
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: %5
Memur ve memur emeklisi zam oranı:% 16.55
SSK ve Bağ-Kur emeklisi taban aylık: 18.611 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 59.861 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 27.424 TL

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


YARDIMLARA YANSIYACAK

Yüzde 16.55 artışa göre hesaplanan sosyal destekler Kasım ve Aralık enflasyonuna göre daha da artacak. Ocak ayındaki memur maaş katsayısındaki artış, sosyal yardımlara da yansıyacak. 4 ayda oluşan yüzde 16.55 artışa göre yeni tutarlar şöyle olacak:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 5 bin 390 lira ödeme yapılırken; bu tutar 6 bin 283 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki evde bakım desteği 13 bin 639 liraya yükselecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 4 bin 303 liradan 5 bin 15, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 6 bin 454 liradan 7 bin 523 liraya çıkacak.

ÇOCUK DESTEĞİ

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri okul öncesi çocuk için 5 bin 558 liradan 6 bin 478, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 718, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 366 ve yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 661 liraya yükselecek.

TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğüTÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı! 47 ayın en düşüğü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...