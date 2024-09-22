27 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu: Espresso Fincanı 6’lı - 89 TL

BİM 27 Eylül 2024 tarihli aktüel kataloğunda ev ve mutfak ihtiyaçlarından teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda indirim sunuyor. Özellikle tam otomatik espresso makinesi, hem fiyatıyla hem de kalitesiyle öne çıkıyor.
BİM 27 Eylül 2024 tarihli aktüel kataloğunda ev ve mutfak ihtiyaçlarından teknoloji ürünlerine kadar birçok alanda indirim sunuyor. Özellikle tam otomatik espresso makinesi, hem fiyatıyla hem de kalitesiyle öne çıkıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
🎯 Dijitsu 55' Ultra HD Google TV - 12.975 TL
🎯 Senna 50' Frameless Ultra HD Google TV - 10.990 TL
🎯 Senna 43' Frameless Full HD Google TV - 6.775 TL
🎯 Dijitsu 32' HD Ready TV - 4.290 TL
🎯 Blaupunkt Smart Tartı - 599 TL
🎯 Alev Figürlü Hava Nemlendirici - 329 TL
🎯 Kumtel Midi Fırın - 2.250 TL
🎯 Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak - 549 TL
🎯 Kumtel Sürgülü Aspiratör - 1.290 TL
🎯 Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü - 119 TL
🎯 Kumtel Gıda Termometresi - 75 TL
🎯 Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı - 119 TL
🎯 Kumtel Mutfak Tartısı - 375 TL
🎯 Philips Süpürge - 4.975 TL
🎯 Kiwi Katı Meyve Sıkacağı - 1.150 TL
🔋 MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank - 999 TL
🔋 Hypercore 10.000 mAh Powerbank - 650 TL
🔋 Hızlı Şarj Data Kablo 1m - 249 TL
🔋 Revo 30 Duo Şarj Başlığı - 349 TL
🔋 Revo 35 Duo Şarj Başlığı - 450 TL
🔋 Revo 67 Şarj Başlığı - 799 TL
🔊 Polosmart Gaming Masaüstü Speaker - 379 TL
🎧 Polosmart TWS Kulaklık - 349 TL
🎮 Polosmart Gaming Kulaklık - 279 TL
🎮 Polosmart Gaming Mouse - 129 TL
🎮 Polosmart Gaming Mini Klavye - 169 TL
💡 Mantar Masa Lambası - 299 TL
🍪 Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik - 175 TL
🍰 Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı - 159 TL
🍯 Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü - 75 TL
🍵 Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı - 119 TL
🥮 Chef's Kek Kalıbı - 119 TL
🥞 Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası - 229 TL
🧁 Alpina Muffin Kalıbı 6'lı - 199 TL
🧁 Alpina Kare Kek Kalıbı - 199 TL
🍰 Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri - 149 TL
🍵 Büyük Boy Çaydanlık - 799 TL
🍲 Borcam Kare Tepsi - 225 TL
🍬 Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie - 179 TL
🥄 Çırpıcı Set 2'li - 39,50 TL
🧁 Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu - 25 TL
🍪 Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı - 119 TL
🍵 LAV 12 Parça Renkli Çay Seti - 279 TL
🍽️ Metal Tepsi - 49,50 TL
🍴 Okyanus Karma Mutfak Ekipmanları - 34,50 TL
🍶 Glass in Love Borosilikat Yağlık - 299 TL
☕ Benante Kaşıklı Kupa - 139 TL
🍬 Glass in Love Cam Ayaklı Şekerlik - 119 TL
🍪 Glass in Love Cam Kurabiyelik - 119 TL
☕ Glass in Love Cam Espresso Fincanı 6'lı - 89 TL
☕ Glass in Love Cam Latte Kupası 3'lü - 79 TL
🍧 Glass in Love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü - 89 TL
💧 Glass in Love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 79 TL
🍲 Glass in Love Cam Kase Seti 6'lı - 129 TL
☕ Glass in Love Cam Kupa 6'lı - 119 TL
🍱 Kare Saklama Kabı 3'lü - 19,50 TL
👜 Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası - 27,50 TL
🫙 Desenli Kapaklı Kavanoz 1000 cc - 27,50 TL
🫙 Desenli Kapaklı Kavanoz 660 cc - 22,50 TL
🫙 Desenli Kapaklı Kavanoz 425 cc - 19,50 TL
🧂 Tuzluk 105 cc - 15 TL
🥣 Tek Fiyat Plastik - 16,90 TL
🍴 Tek Fiyat Mutfak Gereçleri - 34,50 TL
⏰ Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti - 219 TL
👚 Kadın Saten Şortlu Takım - 249 TL
🧑🍳 PVC Masa Örtüsü - 129 TL
👜 Erkek Çanta - 149 TL
👛 Bozuk Para Çantası - 32,50 TL
🛏️ Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 179 TL
🛏️ Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 55 TL
🧺 Kurulama Bezi 3'lü - 34,50 TL
🧼 Yüz Havlusu - 49,50 TL
🧴 Saç Kurutma Beresi - 69 TL
👖 Kadın Pantolon - 129 TL
🧺 Sütyen Yıkama Filesi - 34,50 TL
🧥 Sakal Kesme Örtüsü - 39,50 TL
🎮 Renkli Manyetik Bloklar - 589 TL
🚗 Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba - 449 TL
🧩 Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada - 59 TL
👶 Ağlayan ve Konuşan Bebek - 229 TL
🧩 Tetris Kutu Oyunu - 219 TL