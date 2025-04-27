Eyüpspor - Galatasaray | CANLI

Dries Mertens (AA) ASLAN AVANTAJINI KORUMAK AMACINDA Ligde 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 77 puanla haftaya lider girdi. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan (Maç eksiğiyle 2'ye indi) önünde yer alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında son 5 haftaya girerken puan avantajını korumayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki gol sevinci (AA) EYÜPSPOR'DA HEDEF AVRUPA Bu sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 50 puan topladı. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için kritik mücadelelere çıkıyor.

Lucas Torreira (AA) 2. KEZ KARŞI KARŞIYALAR Galatasaray ve Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İlk yarıda RAMS Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle tamamlanmıştı. İki İstanbul ekibinin mücadelesinde kazanan taraf, ikili rekabette öne geçecek.

Victor Osimhen (AA) SAVUNMADA MUHTEŞEM PERFORMANS Son iki lig maçında rakiplerine isabetli şut imkânı tanımayan Galatasaray, hem Reeder Samsunspor hem de Sipay Bodrum FK karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Bu sezon 10 maçta gol yemeyen sarı-kırmızılılar, savunma performanslarıyla öne çıkıyor.