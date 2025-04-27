Eyüpspor - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çağdaş Altay'ın yönetiyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çağdaş Altay'ın yönetiyor.
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İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Umut, Yalçın, Melih, Emre Akbaba, Emre Mor, Prince, Thiam.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen.
ASLAN AVANTAJINI KORUMAK AMACINDA
Ligde 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 77 puanla haftaya lider girdi. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan (Maç eksiğiyle 2'ye indi) önünde yer alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında son 5 haftaya girerken puan avantajını korumayı hedefliyor.
EYÜPSPOR'DA HEDEF AVRUPA
Bu sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 50 puan topladı. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için kritik mücadelelere çıkıyor.
2. KEZ KARŞI KARŞIYALAR
Galatasaray ve Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İlk yarıda RAMS Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle tamamlanmıştı. İki İstanbul ekibinin mücadelesinde kazanan taraf, ikili rekabette öne geçecek.
SAVUNMADA MUHTEŞEM PERFORMANS
Son iki lig maçında rakiplerine isabetli şut imkânı tanımayan Galatasaray, hem Reeder Samsunspor hem de Sipay Bodrum FK karşılaşmalarında kalesini gole kapattı. Bu sezon 10 maçta gol yemeyen sarı-kırmızılılar, savunma performanslarıyla öne çıkıyor.
OSİMHEN REKOR PEŞİNDE
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonuna çok yakın. Süper Lig'de 21 gol atan yıldız oyuncu, tüm kulvarlarda 35 maçta 30 gol kaydetti. Osimhen, 1 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek.
GALATASARAY DURAN TOPLARDA ETKİLİ
Bu sezon ligde 73 gol atan Galatasaray, bunların 30'unu duran toplardan buldu. Sarı-kırmızılılar, penaltılardan 10, serbest vuruşlardan 9, kornerlerden 8 ve taç atışlarından 3 gol üreterek duran topları en verimli kullanan takım oldu.
ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eski kulübü Galatasaray'a karşı yeniden sahaya çıkacak. Efsane oyuncu, futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'dan puan alan genç teknik adam, bir kez daha sürpriz peşinde olacak.
Ara transferde Eyüpspor'dan Galatasaray'a katılan Ahmed Kutucu da eski takımına karşı ilk kez forma giyebilir. Kutucu, Eyüpspor formasıyla 8 gol atarak dikkat çekmişti.