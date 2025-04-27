PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ'de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen'in vasiyetine iptal davası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin ardından geride kalan hainlerin iç kaosları gitgide alevlenmeye devam ediyor. ABD'de vatansız şekilde geberen Fetullah Gülen'in 9 sayfalık miras mektubuna ilk TAKVİM ulaşırken Cevdet Türkyolu 6 ay sonra ortaya çıkan ve sahte olduğu söylenen bir vasiyetle iblisin mirasına çöktü. Bazı FETÖ mensupları, belgenin sahte olduğunu ileri sürerek, iptal davası açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:15 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:15
9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de vatansız bir şekilde geberdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin ardından telif gelirleriyle ilgili örgüt içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle başlayan miras kavgası davalık bir konuya dönüştü.

Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun CevdetHerkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet
Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETO'yu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı.TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı.

FETÖ ELEBAŞININ MİRAS KAVGASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama, abisinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetinin birbiriyle çeliştiği ve sonradan çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.

Mesih Gülen, FETÖ'nün para trafiğini yöneten en tepe isim olarak bilinen Cevdet Türkyolu tarafından ortaya atılan ikinci vasiyette belirtilen telif gelirlerinin yönetimi ve harcanacağı alanların, ağabeyi Gülen'in tercihi olduğuna inanmadığını savundu.

Vasiyetin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını belirten Mesih Gülen, itirazı Pensilvanya eyaletindeki Monroe İlçe Mahkemesine yaptıklarını açıkladı.

Mesih Gülen, elebaşı Fetullah Gülen'in yabancı dil bilmediğini kaydederek, Türkçe orijinal nüshası bulunmayan vasiyette İngilizce olarak yer alan "Bu vasiyeti beyan eder, yazar ve imzalarım" şeklindeki ifadelerin iblis Fetullah Gülen'e ait olamayacağını ifade etti.

İblis Fetullah Gülen.İblis Fetullah Gülen.

Türkyolu ve Adem Kalaç'ın da içinde olduğu örgütün üst yönetimini hedef alan Mesih Gülen, "50 yıldır saltanat sürenler çekilsin." ifadesini kullandı.

Vasiyet tartışmalarına rağmen Cevdet Türkyolu sessizliğini korurken, aynı vasiyette ikinci yetkili olarak yer alan ve Türkyolu ile de bacanak olan Kalaç'ın açıklaması ise tartışmaların daha da artmasına sebep oldu. Kalaç, X hesabından yaptığı yazılı ve videolu paylaşımlarda, itiraz edilen vasiyetin zamanında açıklanmamasına cevap olarak, "üzüntüden unuttuklarını" iddia etti.

FETÖ'nün kasası olarak bilinen Türkyolu, sahte vasiyet belgesi düzenleyerek hem Gülen'in telif gelirlerinin hem de örgütün hesaplarında birikmiş "himmet" paralarının yönetimini tekelinde tutmaya çalışmakla suçlanıyor. Fetullah Gülen'in tüm mal varlığını Cevdet Türkyolu'nun yönetiminde bulunduğu iki vakıfa devretmesi ise Türkyolu'nun fiilen örgütün lideri görüntüsü vermesini sağlıyor.

TAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştıTAKVİM, FETO'nun 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı

VASİYETİ ONAYLAYAN NOTER DE ÖRGÜTTEN

Diğer taraftan FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez, sosyal medya paylaşımında, Türkyolu'nun söz konusu vasiyet belgesinde noter olarak adı geçen Ahmet İdil'in, New Jersey'de yine örgüte ait Ant Kitabevinde çalıştığını ortaya attı.

TÜRKYOLU'NDAN VASİYET PAYLAŞIMI: "GERÇEK DEĞİL"
Cevdet Türkyolu, FETÖ elebaşı Gülen'in vasiyetnamesinin iptali için Amerika'da hukuki süreç başladığını öğrendiğini ancak belgenin gerçek olduğunu iddia ettiği paylaşım yaptı.

Türkyolu paylaşımında, belgenin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacağı, açıklanmamasında kasıt olmadığı, kendisinin bir beklentisinin olmadığını, Cascade Trust'un yönetiminde olmadığını, Golden Generation Vakfı'nda bulunduğunu ancak yönetimden ayrıldığını söyledi.

FETÖ'cü Halit Esendir.FETÖ'cü Halit Esendir.

İPTAL DAVASI KARARI
Türkyolu'nun açıklaması üzerine firari Halit Esendir, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda söz konusu vasiyetnameye ilişkin "Adem bey İngilizce metindeki diğer vasiyetler iptal edilmiştir cümlesini fark etmeden izahat yaptı. Cascade Trust telif hakları sahibidir dedi doğru ancak heyet kararıyla Mesih Gülen ağabeye İngilizce vasiyetin iptali için dava açılması kararı verilmiş gözüküyor" ifadelerini kullandı.

SAHTE İMZA İDDİASI
Firari Esendir, imzanın sahte olduğunun iddia edildiğini öne sürerek, "Görüntülü olarak biz miras peşinde değiliz diyen Mesih ağabey dikdörtgen içindeki imzanın sahte olduğunu iddia ediyor. Asım Yıldırım Mahmut Akpınar'la ASM TV'de yaptığı Youtube programında imzaları karşılaştırmıştı. Mesih Gülen ağabey İngilizce vasiyetin iptali için dava açmış" paylaşımını yaptı.

Herkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun CevdetHerkes vasiyeti yazdı, TAKVİM 9 sayfalık miras mektubuna ulaştı! FETOyu önce kaçırdılar sonra imzalattılar: Başrolde Uzun Cevdet

FETÖdeki vasiyet savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdeti aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilinFETÖdeki vasiyet savaşı şiddetlendi! Abdullah Aymaz mirasa çöken Uzun Cevdeti aforoz etti: Şeytanın emrine girmiş esfel-i safilin

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Olumsuz durum var mı? Elazığ Valiliği ve AFAD açıkladı
9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!
5. yıldıza 5 kala! Eyüpspor - Galatasaray: 1-5 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | Ekosistemin çarkında yok yok: Ongun’un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var
Türk demokrasisinin kara lekesi | Vesayetten kurtuluşun kırılma noktası! Kabineden peş peşe 27 Nisan paylaşımı
Papara Park’ta gol fırtınası! Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
İslam Memiş ’sarkmalar bekliyoruz’ dedi! 1 gram altın bu rakama çıkacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacak!
CHP ’jammer’ dedi otel yalanladı! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde ne görüştü! Bavulda ne var?
Kanada’da da can pazarı: Araç kalabalığın arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!
İran toz duman! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: 40 ölü yüzlerce yaralı | Patlamanın nedeni ortaya çıktı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat! İstanbul, İzmir, Bolu, Düzce....
Fenerbahçe’ye tank gibi orta saha! Kanarya transferde fark yaratacak
Adım adım ’Terörsüz Türkiye’ye’! Silah teslimi nasıl olacak? İmralı’daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan gazetecilerle görüşecek mi?
Büyük İstanbul depremi için AFAD’dan TAMP planı! 18 il megakent için seferber olacak
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! Ağam eğlenir
Hakan Ural arşivde ne var ne yok ortaya döktü! Annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...