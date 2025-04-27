9 sayfalık miras mektubuna TAKVİM ulaşmıştı! Cevdet Türkyolu mirasa çöktü FETÖ’de iç kaos alevlendi: Teröristbaşı Fetullah Gülen’in vasiyetine iptal davası!

İblis başı Fetullah Gülen 86 yaşında ABD'de vatansız bir şekilde geberdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin ardından telif gelirleriyle ilgili örgüt içinde yaşanan tartışmalar nedeniyle başlayan miras kavgası davalık bir konuya dönüştü.

Mesih Gülen, elebaşı Fetullah Gülen'in yabancı dil bilmediğini kaydederek, Türkçe orijinal nüshası bulunmayan vasiyette İngilizce olarak yer alan "Bu vasiyeti beyan eder, yazar ve imzalarım" şeklindeki ifadelerin iblis Fetullah Gülen'e ait olamayacağını ifade etti.

Mesih Gülen, FETÖ'nün para trafiğini yöneten en tepe isim olarak bilinen Cevdet Türkyolu tarafından ortaya atılan ikinci vasiyette belirtilen telif gelirlerinin yönetimi ve harcanacağı alanların, ağabeyi Gülen'in tercihi olduğuna inanmadığını savundu.

Fetullah Gülen 'in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama, abisinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetinin birbiriyle çeliştiği ve sonradan çıkan vasiyet mektubunun sahte olduğu iddiasıyla dava açtığını duyurdu.

İblis Fetullah Gülen.

Türkyolu ve Adem Kalaç'ın da içinde olduğu örgütün üst yönetimini hedef alan Mesih Gülen, "50 yıldır saltanat sürenler çekilsin." ifadesini kullandı.

Vasiyet tartışmalarına rağmen Cevdet Türkyolu sessizliğini korurken, aynı vasiyette ikinci yetkili olarak yer alan ve Türkyolu ile de bacanak olan Kalaç'ın açıklaması ise tartışmaların daha da artmasına sebep oldu. Kalaç, X hesabından yaptığı yazılı ve videolu paylaşımlarda, itiraz edilen vasiyetin zamanında açıklanmamasına cevap olarak, "üzüntüden unuttuklarını" iddia etti.

FETÖ'nün kasası olarak bilinen Türkyolu, sahte vasiyet belgesi düzenleyerek hem Gülen'in telif gelirlerinin hem de örgütün hesaplarında birikmiş "himmet" paralarının yönetimini tekelinde tutmaya çalışmakla suçlanıyor. Fetullah Gülen'in tüm mal varlığını Cevdet Türkyolu'nun yönetiminde bulunduğu iki vakıfa devretmesi ise Türkyolu'nun fiilen örgütün lideri görüntüsü vermesini sağlıyor.