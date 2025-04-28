SON DAKİKA: İstanbul'a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek
Nisan ayının son günlerinde sıcaklıkların artması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son açıklamalar tam tersi bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul Valiliği başta olmak üzere birçok ilden peş peşe uyarılar gelirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli fırtına bekleniyor? İşte 28 Nisan bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 06:45