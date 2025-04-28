SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

Uzmanlar Uyardı: Sıcaklıklar Normallerin Altında

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki hava durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen, mevsim normallerine göre sıcaklıkların 1-2 derece düşük seyrettiğini belirterek "Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıklar 14-15 dereceye kadar düşecek. Oysa bu dönemde normal sıcaklık 18 derece civarında olmalıydı." dedi.