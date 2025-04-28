Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: İstanbul'a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

SON DAKİKA: İstanbul'a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

Nisan ayının son günlerinde sıcaklıkların artması beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son açıklamalar tam tersi bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul Valiliği başta olmak üzere birçok ilden peş peşe uyarılar gelirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli fırtına bekleniyor? İşte 28 Nisan bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 06:45
SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen fırtına ve soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji uzmanları ise önümüzdeki günlere ilişkin sıcaklık ve yağış değerlendirmelerinde bulundu.

SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

Meteoroloji'den 3 İle Sarı Alarm: Fırtına Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir, Bursa ve Çanakkale için sarı kodlu fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması istendi.

SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı duyuruda 28 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar beklediğini bildirdi. Açıklamada rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve 29 Nisan Salı gecesi itibarıyla etkisini kaybedeceği ifade edildi. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

Uzmanlar Uyardı: Sıcaklıklar Normallerin Altında

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki hava durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen, mevsim normallerine göre sıcaklıkların 1-2 derece düşük seyrettiğini belirterek "Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıklar 14-15 dereceye kadar düşecek. Oysa bu dönemde normal sıcaklık 18 derece civarında olmalıydı." dedi.

SON DAKİKA: İstanbul’a çok kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji o saati işaret etti, 50-70 km hızla esecek

Önümüzdeki haftanın genelinde sıcaklıkların Türkiye genelinde ortalamanın biraz altında kalacağını vurgulayan Şen, "Baharı tam anlamıyla Mayıs ayının ilk haftasında yaşayabileceğiz" ifadelerini kullandı.