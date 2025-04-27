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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabinenin ana gündemini İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem ve sosyal konut projesi oluşturacak. Öte yandan terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze de Kabine gündeminde olacak.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada İstanbul depremi ve sosyal konut var

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Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddelerini İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM
Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

SOSYAL KONUT KAMPANYASI
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (AA)

DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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