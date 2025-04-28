CHP'nin 'jammer' yalanı! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok"

CHP'li İBB'ye 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması devam ederken 'suç örgütü lideri' tanımıyla tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
CHP'li İBB'ye 560 milyarlık yolsuzluk soruşturması devam ederken 'suç örgütü lideri' tanımıyla tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
İmamoğlu ve ekibinin Sarıyer'deki bir otelde 12 Ekim 2024 tarihinde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Otele gelen isimler ise İmamoğlu'nun çekirdek ekibi Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş.
Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumasının güvenlik kamerasını bantla kapadığı anlar çok konuşuldu.
İMAMOĞLU VE EKİBİ NEYİ GİZLEMEK İSTEDİ?
Bu skandal gelişmelerin ardından "bavullarda para mı var" sorusu akıllardayken CHP kanadından alelacele bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan kurultay şaibesinin başrollerinden biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik.
JAMMER YALANI
Çelik, bavullarda jammer olduğunu iddia ederek "Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu'nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.
Ancak söz konusu otelden gelen açıklama ise CHP'yi yalanlar nitelikte. Yerli ve yabancı iş adamlarının konakladığı lüks otelden yapılan açıklamada "Otelde hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır" ifadelerine yer verildi.
SADECE TELEFON DEĞİL HAYAT DURUYOR
Söz konusu jammer sadece bulunduğu alanı değil var olduğu yapının tamamını etkiler. Bu da otel genelinde telefon sinyalleri, internet, pos cihazı hatta odalara giriş kartlarının bile çalışmaması anlamına gelir. Eğer CHP'nin söylediği gibi jammer varsa otelde konaklayan iş insanları, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplantısının olduğu 1,5 saat boyunca telefon görüşmesi yapamamış, internetini kullanamamış hatta odalarına girememiş olması gerekir.
BAKANLARIMIZIN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK
Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyetin böyle bir uygulamasının olmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil." dedi.
Kendisinin jammer kullanmadığını ve güvenlik kamerasının bantla kapatmanın bir mantığı olmadığını ifade den Yerlikaya, "Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir. Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz." diyerek koruma polislerinin böyle bir şey yapmayacağını açıkladı.
NE SAKLIYOR?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Şu soruyu herkes sormalı: İstanbul'u yöneten biri, kimden neyi saklıyor? Hadi Escobar olsan, CIA peşindedir; hadi MOSSAD ajanı olsan, yakalanmamak için böyle tedbir alırsın. Ama sen İstanbul'un belediye başkanısın! Neyin telaşı bu?" diye sordu.
BİREBİR FETÖ TAKTİĞİ
Övür İmamoğlu'nun bu hamlesinin FETÖ taktiği olduğunu şu sözlerle ifade etti:
Bu yapının tipik davranışıdır: İz bırakmamak. Ve kameraların kapatılması, işte tam bu "örgütsel refleksin" dışa vurumu.
Bire bir FETÖ taktiği, görüntü yoksa suç yoktur! İmamoğlu normalde sabah akşam açıklama yapardı. Burada ağzını bıçak açmıyor.
Niye? Çünkü "Hele bir sor niye kapattım" diyecek cesareti yok!
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SARAÇHANE MEDYASI 3 MAYMUNU OYNUYOR
Skandal hakkında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve 'Saraçhane Medyası' denilen isimlerin sessizliği de dikkatlerden kaçmadı.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "İmamoğlu'nun taktiğinin, kameraların bantlandığı görüntülerde haber değeri görmeyip üç maymunu oynayan Saraçhane medyasına soluk aldırdığı kesin" diye yazdı.
Altınok yazısına şöyle devam etti:
Baksanıza günlerdir Çevre Bakanlığı'nın tamamı dar gelirliler için yaptırdığı, İstanbul'a soluk aldıracak, el yakan kiralara sebep olan şehrin konut ihtiyacına az da olsa derman olacak 28 bin sosyal konutu karalamaya çalışıyorlar.
Üstelik Arnavutköy'deki konutların Kanal İstanbul'la da bir ilgisi yok ama "Araplara sattılar. Çevreyi katlettiler" diye yırtınıyorlar.
Ne var ki bağırdıkça soru buharlaşmıyor; orta yerde tüm çıplaklığıyla duruyor.
Evet, Ekrem Bey, nedir bu bant olayı?
Her gün bir sürü tweet atıyorsunuz, bir tane de bu kısa soruya cevap vermek için atsanız da gerçek nedir öğrensek.
Hem, eğer inandırıcı bir hikâyeniz varsa bu savunmanızda elinizi de güçlendirmez mi?
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BIRAKSANIZ 3 AYDA ÜLKE SAYGINLIĞINI YOK EDERLER
Jammer skandalı hakkında CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterenlerden biri de Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal oldu. Aslı Baykal, rezaletin üstünü örtmek için Kanal İstanbul'u kullanan CHP'ye "Türkiye'yi dünyaya Kanal İstanbul ile değil de büyük boy bavullarda jammer taşıyan siyasetçileri ile öğretme kapasitesindekilere yetki verilse; büyük emeklerle dünyanın gözünde ulaştığımız saygın ve önemli konumu kaybettirmeleri 3 ayı geçmez" dedi.
DAVAYI ZORA SOKTU YAPTIKLARI YANLIŞ
CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında CHP'nin jammer açıklamasına da tepki gösterdi.
"Seni devlet korur" diyen Yarkadaş izinsiz jammer kullanımının hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Bak yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına 4 tane polis vermiş. Bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler var. Sen onları görmezsin bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü önlem alır. Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul Valisi ile konuşursun. İçişleri Bakanı ile konuşursun. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması davasını hukuken zora sokar."
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR!
"Jammer kullanabilmen için Valilikten izin alman gerekir. İzin almadan jammer kullanırsan sıkıntıya girersin. Yasal sonuçlar doğurur. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanırsın. Hiçkimse Valilikten izin almadan jammer kullanamaz. O zaman tapu dairesinin müdürü ben de kullanayım der. Ekrem İmamoğlu'nun gereksiz yere tartışılmasına yol açıyor. Kim gelip dediyse jammer kullanalım, kamerayı bantlayalım İmamoğlu'nun o an onu tokatlaması lazım. Kim bu aklı verdiyse kim bu kriminal görüntünün içine soktuysa o Ekrem İmamoğlu'na en büyük düşmanlığı yapan kişi ya da kişilerdir. Böyle bir şey olmaz. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısın kardeşim. Senin güvenliğini devlet almak zorunda zaten alır da. Toplantı da yapacaksan. İBB'nin Florya'da, Sarıyer'de, Saraçhane'de güzel tesisleri var. Her yerde var. Bu görüntü şimdi ne yaptı biliyor musun. Bu görüntü Ekrem İmamoğlu'nu gerçekten gereksiz bir tartışmanın içine soktu. Siyasetçinin doğru tavır alması gereken yer tam da bu nokta"
BİREYSEL KULLANIMI YASAK
Yapılan gizli toplantıyı ve bavul içinde ne olduğunu saklamak için jammer açıklamasında bulunan CHP söz konusu sinyal kesicinin izinsiz kullanımının da yasak olduğunu unuttu. Türkiye'de MİT, Emniyet ve Jandarma gibi resmi güvenlik kurumlarının dışında sinyal kesici jammer kullanımı yasak. İzinsiz kullanımı ise suç teşkil ediyor. Yerel mahkeme izinsiz jammer kullanımının suç olduğunu belirterek, bir işadamını 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay da bu kararı onamıştı.