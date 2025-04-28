CHP'nin 'jammer' yalanı! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok"

Bavulların içinde ne var? (Ekran görüntüsü) Ancak söz konusu otelden gelen açıklama ise CHP'yi yalanlar nitelikte. Yerli ve yabancı iş adamlarının konakladığı lüks otelden yapılan açıklamada "Otelde hiçbir tarihte jammer kullanılmamıştır" ifadelerine yer verildi. SADECE TELEFON DEĞİL HAYAT DURUYOR

Söz konusu jammer sadece bulunduğu alanı değil var olduğu yapının tamamını etkiler. Bu da otel genelinde telefon sinyalleri, internet, pos cihazı hatta odalara giriş kartlarının bile çalışmaması anlamına gelir. Eğer CHP'nin söylediği gibi jammer varsa otelde konaklayan iş insanları, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplantısının olduğu 1,5 saat boyunca telefon görüşmesi yapamamış, internetini kullanamamış hatta odalarına girememiş olması gerekir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

BAKANLARIMIZIN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK

Konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyetin böyle bir uygulamasının olmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Ben hiçbir zaman gittiğim yerlere jammer taşımıyorum. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil." dedi.



Kendisinin jammer kullanmadığını ve güvenlik kamerasının bantla kapatmanın bir mantığı olmadığını ifade den Yerlikaya, "Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki. Bizde jammer kullanımı, sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Birçok devlet başkanının katıldığı bir toplantıda jammer kullanımı olabilir. Bizim koruma arkadaşlarımızın böyle bir uygulaması yok. Olmaz. Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz." diyerek koruma polislerinin böyle bir şey yapmayacağını açıkladı.

CHP bavullarda jammer olduğunu açıkladı (X) NE SAKLIYOR?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise "Şu soruyu herkes sormalı: İstanbul'u yöneten biri, kimden neyi saklıyor? Hadi Escobar olsan, CIA peşindedir; hadi MOSSAD ajanı olsan, yakalanmamak için böyle tedbir alırsın. Ama sen İstanbul'un belediye başkanısın! Neyin telaşı bu?" diye sordu.

Bavulun içinde ne var? (Ekran görüntüsü) BİREBİR FETÖ TAKTİĞİ

Övür İmamoğlu'nun bu hamlesinin FETÖ taktiği olduğunu şu sözlerle ifade etti: Bu yapının tipik davranışıdır: İz bırakmamak. Ve kameraların kapatılması, işte tam bu "örgütsel refleksin" dışa vurumu.

Bire bir FETÖ taktiği, görüntü yoksa suç yoktur! İmamoğlu normalde sabah akşam açıklama yapardı. Burada ağzını bıçak açmıyor.

Niye? Çünkü "Hele bir sor niye kapattım" diyecek cesareti yok! YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN