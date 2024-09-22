Büyükşehirde buzdolabı fiyatına satılık arazi! Milli Emlak taksitli arsa ilanları yayımlandı

Milli Emlak, Eylül ayı itibarıyla cazip fiyatlarla arsa satışlarına start verdi. Sivas ve Muğla başta olmak üzere birçok ilde satışa çıkan arsalar, piyasa değerlerinin oldukça altında. Peşin ödemelerde %20 indirim fırsatı sunulurken, taksitli ödeme yapmak isteyenler için 24 aya kadar vade imkânı bulunuyor. Detaylı bilgilere ve arsa satış ilanlarına milliemlak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye genelinde arsa arayanlar için Milli Emlak, Eylül ayında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Hazine arazileri, tarım alanları, fındıklıklar, bağ ve bahçeler gibi farklı büyüklükteki arsalar, piyasa değerlerinin oldukça altında satışa çıkarıldı. 💰 Peşin ödeme yapanlara %20 indirim sağlanırken, taksitli ödeme seçeneklerinde 24 ay vade imkânı sunuluyor. Bu fırsatlar, yatırımcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

Milli Emlak satılık arsa ilanları

🌱 Neden Milli Emlak'tan Arsa Almalısınız?

Milli Emlak'ın sunduğu en büyük avantaj, piyasa fiyatlarına kıyasla oldukça uygun fiyatlarla arsa satışı yapması. 💼 Yatırımcılar ve arsa arayanlar için bu fırsatlar, düşük faizli 24 ay vade imkânı ve peşin ödemelerde %20 indirim ile destekleniyor.

Milli Emlak satılık arsa ilanları

🌐 Satış İlanlarına Nasıl Ulaşılır?

Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar ve detaylı bilgiler, milliemlak.gov.tr adresinde yer alıyor. 🖥 İlan edilen arsa büyüklükleri, fiyatlar, ödeme koşulları ve açık artırma detayları bu site üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

ANKARA'DA 54 BİN TL'YE SATILIK ARAZİ

Ankara satılık arazi

📢 Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺54.000,00

Teminat Bedeli: ₺16.200,00

Uygun Yüzölçümü: 150,00 m²

İhale Tarihi: 03/10/2024

İhale Saati: 10:20

İhale Yeri: Ankara

İletişim Adresi: https://ankara.csb.gov.tr/

Ankara satılık arazi

💳 Taksit ve İndirim Seçenekleri

Peşin ödemede %20 indirim, taksitli ödeme yapacaklar için ise 24 ay vade seçeneği sunuluyor. 📅 Faiz oranlarının düşük tutulduğu bu ödeme kolaylıkları, özellikle yüksek fiyatlı arsalar için ödeme sürecini rahatlatıyor.