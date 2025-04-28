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Enerjide yeni stratejinin çizileceği Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Program belli oldu: Hangi bakanlar katılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı ve enerjide yeni iş birliklerinin temelinin atılacağı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde 2 Mayıs'ta yapılacak. İstanbul'daki buluşmaya 12 ülkenin bakanlarının katılacağı belirtilirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesindeki zirvenin programı belli oldu.

Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 06:58 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 07:15
Enerjide yeni stratejinin çizileceği Doğal Kaynaklar Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Program belli oldu: Hangi bakanlar katılacak?

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Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir tarafında aramalarıyla küresel bir oyuncu olmayı planlayan Türkiye, yeni işbirliklerinin temelini İstanbul'da atacak. 2 Mayıs'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Grubu 'İstanbul Natural Resources Summit'e (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-INRES 2025) ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek zirveye 12 ülkenin bakanları katılacak. INRES 2025, politika yapıcıları, sanayi şirketlerini, finansörleri bir araya getirecek. Enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel ve bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında kritik mineraller ve hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri zirvede masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)



BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak zirve sabah 08:00'de başlayacak. Öğleden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak. İlk oturumda dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme oturan kritik madenler konuşulacak. Sabah 09:40'da başlayacak 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapacak. Etimine CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatıracak.

Petrol çalışmaları (AA)Petrol çalışmaları (AA)

BAKANLAR OTURUMU YAPILACAK
Öğleden önce yapılacak ikinci oturumunda konuk bakanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak. Oturuma Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sherali Kabir, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Slovakya Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Szabolcs Hodosy katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRACAKLAR
Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja katılacak.

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmaları (AA)Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmaları (AA)

HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER
Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.


12 ÜLKEDEN BAKANLAR GELİYOR
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov
Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov
Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad
Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek
Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi
Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu
Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja
Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Szabolcs Hodosy
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed
Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov

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