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THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı

Türk Hava Yolları, turist çekmek için kolları sıvadı. Japonya Osaka’da düzenlenen EXPO 2025’e katıldı ve tanıtım atağı başlattı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, hedeflerinin 11 ülkede 15 milyon turist, 45 milyar dolar gelir olduğunu açıkladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
THY’den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı

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Yüksek harcama yapan turist çekmek için kolları sıvayan THY, Japonya'da düzenlenen EXPO 2025 Osaka'yı fırsata çevirdi, tanıtım atağı başlattı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, '2033'e giderken 11 ülke belirledik. 15 milyon turist, 45 milyar dolar gelir hedefledik' dedi.

Küresel ekonomideki gelişmelerle dünya genelinde tatil planlarının beklemeye alındığı son dönemde, katma değeri yüksek turistler daha da önem kazandı. Türk Hava Yolları da nitelikli turist çekebilmek için kolları sıvadı. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yüksek harcama yapan turistleri Türkiye'ye çekme hedefini EXPO 2025'e ev sahipliği yapan Osaka'da açıkladı.

THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)

Bolat, "2033'e giderken Asya ve Amerika kıtasından toplam 11 ülke hedefi koyduk. ABD, Kanada, Meksika, Japonya, Singapur, Avustralya, Malezya, Tayvan, Çin, Endonezya ve Güney Kore'den Türkiye'ye geçen yıl 3.3 milyon turist geldi. Hedefimiz bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp, 45 milyar dolar gelir elde etmek" dedi. THY'nin nitelikli turist çekmeye çalıştığı ülkelerden 8'inin Uzak Doğu'da olması, Japonya'da düzenlenen EXPO 2025 Osaka'nın önemini artırdı. 30 milyon ziyaretçinin beklendiği, Türkiye'nin milli katılım sağladığı fuara güçlü bir katılım yapan THY, Osaka'da Türkiye tanıtım etkinliği de düzenledi. 'Connect To Türkiye' etkinliğine; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekilleri, Japon turizm ajansları, ülke konsolosları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)

'3 BİN DOLAR HARCIYORLAR'
Etkinlik öncesinde sorularımızı yanıtlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'de tatil yapmayı tercih eden, özellikle de kültür turizmi ve gastronomi için gelen turistlerin katma değeri yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu turistlerin ortalama 3 bin dolar harcadığının tahmin edildiğini aktardı. 2033 yılına kadar 45 milyar dolarlık nitelikli turist geliri hedefine ulaşmak için tanıtımları sürdüreceklerini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye neden gelmeli? Yabancılara bunu anlatmaya çalışıyor ve tanıtım faaliyetlerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Anadolu'nun insanlık tarihindeki köklü geçmişini gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İlk köy, ilk şehir, ilk devlet ve ilk imparatorluk kalıntılarını Anadolu'da görüyoruz. İnsanları, coğrafyaları ve medeniyetleri birbirine bağlıyoruz. Türkiye'de UNESCO'nun kalıcı miras listesinde 22 yapı var. Bu yerlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz." THY'nin 1989'dan bu yana Japonya'ya sefer düzenlediğini belirten Ahmet Bolat, "Tokyo ve Osaka'ya şu anda haftanın her günü İstanbul'dan seferimiz var" dedi. Japonya'dan geçen yıl 400 bin yolcu taşıdıklarını söyleyen Bolat, "Japonya'dan bu yıl 550 bin yolcu taşıma hedefimiz var. 200 bininin Japon turist olmasını bekliyoruz. 2025'e iyi başladık ve ilk üç ayda 130 bin yolcu taşıdık. İlk üç ay itibarıyla geçen yılki rakamlarımızın yüzde 19 üzerindeyiz. 2033'e kadar bu rakamı 1 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)THY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE JAPON TURİSTİ ÇEKER'
Japon turistlerin güvenliğe çok önem verdiğine işaret eden Bolat, terörsüz Türkiye sürecinin bu anlamda önemli olduğunu belirtti. Ahmet Bolat, "Japonlar güvenliklerine çok dikkat eden kişiler. Ülkemiz son gelişmelerle beraber terörsüz Türkiye adımları hedefine ulaştığında Japonya'dan, Çin'den ve Güney Kore'den daha fazla turist getireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

DOSTLUK HİKAYESİNİN TASVİRİ: KUSHIMOTO BELGESELİ
Türkiye'nin tanıtıldığı etkinlikte; 1890 yılında Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında fırtınaya yakalanan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki askerlerimizi kurtaran Japon halkını ve 1985'te İran'da mahsur kalan Japonları kurtaran Türk Hava Yolları mürettebatını konu alan "Kushimoto" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

THYTHY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)THYTHY'den Japonya çıkarması: 11 ülkeyi radara aldı hedefi 45 milyar dolar yaptı. (Takvim Gazetesi)

TATİL PLANLARI BEKLEMEYE ALINDI
Küresel ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte dünya genelindeki turistlerin tatil planlarını beklemeye aldığını kaydeden Ahmet Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Küresel havacılık sektöründe bir sallantı var. ABD'liler planlarını revize etti. Bizim de Şubat ayında yağan kar krizi nedeniyle bir duraksamamız var. Nisan ayı çok iyi, kayıplarımızı karşıladık. Bu yılki hedeflerimizde değişiklik yapmayacağız. 2025 yılı planımızı koruyacağız. Zaten yılın ilk üç ayı sıkıntılı olur, sonrası iyi gelir."

İLGİ BÜYÜK
THY'nin Connect To Türkiye etkinliği büyük ilgi gördü. Japonya'dan önemli bir katılımın olduğu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı etkinliğin açılışında Ahmet Bolat bir konuşma yaptı. EXPO 2025 Osaka'yı 7 günde 600 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Ahmet Bolat, Türkiye pavilyonunun ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Japonya'dan 2024'te 400 bin yolcu taşıdıklarını belirten Ahmet Bolat, ekledi: "Hedef bu rakamı bu yıl 550 bine, 2033'e kadar 1 milyona çıkarmak."

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