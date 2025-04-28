Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen Yapay Zeka, bilim adamlarıyla ortak müthiş bir diyet hazırladı. Hollywood yıldızları Jennifer Garner, Jennifer Aniston, Sandra Bullock ve Anne Hathaway'in de formda ve sağlıklı kalmasını sağlayan diyeti uygulamak hiç de zor değil. Her ay bu 7 günlük diyeti uygularsanız, diğer 3 haftada ise dengeli beslenme ile tüm yaşamınız boyunca fit kalabilirsiniz. Akdeniz diyeti sağlıklı kilo kaybı için en iyi formül olduğunu ortaya çıkartan Yapay Zeka'nın bilim adamlarıyla hazırladığı müthiş diyet:

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



1. GÜN



KAHVALTI: Taze meyveler ve bir tutam bademle kaplı yoğurt. Ayrıca yanında az avokado ezmesiyle tam tahıllı tost.



ÖĞLE YEMEĞİ: Izgara tavuk göğsü salatası, karışık yeşillikler, domates, salatalık, zeytin ve peynir. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.



AKŞAM YEMEĞİ: Otlarla tatlandırılmış fırında somon, kızarmış kuşkonmaz ve kinoa ile tüketin. Ekstra lezzet için biraz limon suyu ekleyin.

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



2. GÜN



KAHVALTI: Yumurta beyazı, ıspanak, domates ve soğanla yapılmış sebzeli omlet. Yanında tam tahıllı ekmekle tüketin.



ÖĞLE YEMEĞİ: Izgara sebzeler, humus ve ızgara tavuk şeritleriyle dolu tam tahıllı dürüm. Yanına karışık yeşil salata ekleyin.



AKŞAM YEMEĞİ: Limon ve otlarla fırınlanmış tavuk göğsü, yanında kızarmış tatlı patates ve buharda pişirilmiş brokoli.

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)

3. GÜN

KAHVALTI: Yulaf ezmesi, badem sütü, chia tohumu ile hazırlanan ve dilimlenmiş muz ve bir tutam tarçın eklenmiş yulaf.



ÖĞLE YEMEĞİ:

Domates, salatalık, kırmızı soğan, 7 adet salamura zeytin ve peynirli kinoa salatası. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve otlardan oluşan bir sos gezdirin.



AKŞAM YEMEĞİ: Renkli dolmalık biberler ve soğanlarla ızgara tavuk şiş. Yanında tam tahıllı kuskus ve yeşil salata ile tüketin.

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



4. GÜN

KAHVALTI: Tam tahıllı tost ekmeği üzerine ezilmiş avokado, üzerine dilimlenmiş domates ve haşlanmış yumurta.



ÖĞLE YEMEĞİ: Mercimek çorbası, yanında zeytinyağlı ve sirkeli karışık yeşil salata.



AKŞAM YEMEĞİ: Izgara yağsız biftek, fırında Brüksel lahanası, zeytinyağı ve sarımsakla harmanlanmış küçük bir porsiyon tam tahıllı makarna.

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



5. GÜN

KAHVALTI: Yumurta beyazıyla yapılmış ıspanaklı ve mantarlı omlet. Dilimlenmiş kavunla birlikte tadını çıkarın.



ÖĞLE YEMEĞİ: Karışık yeşillikler, domates, salatalık, nohut, zeytin ve beyaz peynirden oluşan Akdeniz tarzı salata. Zeytinyağı ve balzamik sirke ile tatlandırın.



AKŞAM YEMEĞİ: Domates ve zeytin ezmesiyle fırında morina balığı, sotelenmiş kabak ve kinoa eşliğinde yiyebilirsiniz.

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



6. GÜN

KAHVALTI: İri boy muz, bir tutam badem ve bir damla bal ile süslenmiş tam tahıllı yulaf ezmesi.



ÖĞLE YEMEĞİ: Izgara sebzeli ve keçi peynirli dürüm, yanında karışık yeşil salata.



AKŞAM YEMEĞİ Limon ve otlarla marine edilmiş ızgara tavuk şiş, ızgara sebzeler ve tam tahıllı kuskus eşliğinde afiyetle yiyin

Türkiye'de ilk kez TAKVİM'de! Yapay zeka binlerce bilim insanının çalışmasını harmanladı: 7 günlük müthiş diyet listesi hazırladı. (AA)



7. GÜN

KAHVALTI:

125 gram beyaz peynir, dilimlenmiş badem ve taze meyveler. Yanında tam tahıllı tek kaşarlı tost.



ÖĞLE YEMEĞİ: Kinoa dolgulu dolmalık biber ve yanında karışık salata.



AKŞAM YEMEĞİ: Limon ve otlu kabukla fırınlanmış balık, kızarmış balkabağı ve yeşil salata ile tüketebilirsiniz