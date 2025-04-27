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İtalya ile Türkiye arasında 2022'den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!

Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Zirvesi, 29 Nisan'da Roma'da gerçekleşecek. Söz konusu zirvede iki ülke arasında diplomatik ve siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirlikleri de gündemde olacak. DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander söz konusu zirvede yapılacak foruma iki ülkeden toplam 500 iş dünyası temsilcisinin katılacağı bilgisini vererek, forumun ekonomik ve ticari iş anlaşmalarının somutlaşacağı bir platform olacağını anlattı.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 11:57
İtalya ile Türkiye arasında 2022’den sonra bir ilk! Meloni davet etti Başkan Erdoğan gidiyor! Yeni işbirlikleri masada!

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Derlenen bilgilere göre, Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Roma'da yapılacak zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak.

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (AA)Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (AA)

Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatlarının masaya yatırılması planlanıyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının da değerlendirileceği görüşmelerin iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

Türkiye, geçen yıl İtalya'ya 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden ithalatı 19,3 milyar doları buldu. İki ülke arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olması bekleniyor. Erdoğan'ın, bakanlar ve iş insanlarıyla birlikte gerçekleştireceği ziyaretin yeni anlaşmalara ve işbirliklerine kapı açacağı belirtiliyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

"TÜRK FİRMALARI İTALYA'DA TEKSTİL, GIDA VE OTOMOTİVDE GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander da, İtalya'nın Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkeden biri olduğunu, iki ülke arasında otomotiv, makine, tekstil, kimya, ilaç ve enerji gibi sektörlerin yanı sıra savunma sanayisi, havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji odaklı alanlarda işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (AA)Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni (AA)

Cander, karşılıklı yatırımlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl itibarıyla 1610 İtalyan sermayeli firma, 5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yatırımlar otomotiv, enerji, altyapı, lojistik, bankacılık ve gıda gibi sektörlerde yoğunlaştı. Fiat, Pirelli, Eni ve Barilla gibi firmalar Türkiye'de uzun yıllardır etkin biçimde çalışıyor. Öte yandan, Türk firmaları İtalya'da tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere görünür hale gelmeye başladı. Özellikle yüksek teknoloji ve AR-GE merkezli yatırımların artışı, İtalya'daki Türk sermayesinin de dönüşüm geçirdiğini gösteriyor."

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

İş Konseyi olarak iki ülke arasında son dönemde dijital dönüşüm, enerji ve yeşil ekonomi gibi yeni nesil temalarda işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cander, Afrika ve Orta Doğu gibi üçüncü pazarlarda Türkiye ve İtalya firmaları arasında konsorsiyumlar oluşturulmasına öncülük ettiklerini söyledi.

Cander, söz konusu zirvede yapılacak foruma iki ülkeden toplam 500 iş dünyası temsilcisinin katılacağı bilgisini vererek, forumun ekonomik ve ticari iş anlaşmalarının somutlaşacağı bir platform olacağını anlattı.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

"BAYKAR İLE LEONARDO ARASINDAKİ ANLAŞMA TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilere ilişkin imzalanan ortaklık anlaşmasına da değinen Cander, anlaşmanın Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunun güçlenmesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Bu ortaklığın Avrupa'da hızla büyüyen insansız hava aracı (İHA) pazarında Türkiye'nin etkinliğini artıracağını vurgulayan Cander, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa İHA pazarının, önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ortak üretim tesislerinin hem Türkiye'de hem de İtalya'da kurulması planlanırken bu karşılıklı teknoloji transferi ve tedarik zinciri entegrasyonunu teşvik edecek. Bu işbirliği Türkiye'deki diğer savunma sanayisi firmaları için de yeni fırsatlar oluşturuyor. Yerli firmalar, bu ortaklık sayesinde uluslararası standartlarda üretim yapma şansı elde edebilirler."

Türkiye-İtalya (AA)Türkiye-İtalya (AA)

"İKİ ÜLKE TİCARETİ OLDUKÇA İYİ İLERLİYOR"

Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezi (CeSPI) Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta da iki ülke ticaretinin oldukça iyi ilerlediğini belirterek, ikili ticarette dengeli bir yol izlendiğini söyledi.

Baykar-Leonardo ortaklık anlaşmasına dikkati çeken Giannotta, bu anlaşmanın zaman içinde artması planlanan stratejik ortaklıklar için de dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Giannotta, iki ülkenin diğer küresel aktörlere olan stratejik bağımlılıkları azaltma hedefinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İtalya, Avrupa ile Akdeniz'in endüstriyel otonomisini güçlendirmek amacıyla çelik ve kimya endüstrileri başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde tedarik zincirleri geliştirme ihtiyacını paylaşıyor. Üretim zincirleri açısından da İtalya ve Türkiye arasındaki sinerji, yapılandırılmış ve uzun vadeli bir işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu işbirliği sadece ekonomik ve ticari tamamlayıcılıkları değil, aynı zamanda daha ileri bir bölgesel entegrasyonu pekiştirmeyi hedefliyor. Yani iş ve ekonomi düşünüldüğünde, İtalya ve Türkiye bölgesel sistemi daha da entegre edecek konumda. İtalya, Türkiye'nin Avrupa sistemine entegre olmasını ve erişmesini sağlarken Türkiye de diğer pazarlara ve bölgelere (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya) giden yolu açacak. Ayrıca, Türkiye'de bulunan İtalyan şirketlerin, coğrafi ve lojistik konumu sayesinde Türkiye'nin üçüncü ülkelere giriş için bir köprübaşı olduğunu düşündüklerini ve burada faaliyet göstermekten memnun olduklarını belirtmek isterim. İtalyan şirketler ve yatırımcılar da aynı şekilde Türkiye'nin AR-GE ve teknolojik yenilik açısından sahip olduğu avantajlardan yararlanabilir."

SON ZİRVE 2022'DE ANKARA'DA YAPILMIŞTI
Türkiye ile İtalya arasında üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılmıştı. Söz konusu zirvede, Başkan Erdoğan ile dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalanmıştı.

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