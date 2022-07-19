Genç girişimcilere çağrı

TEKNOPARK İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'nın uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü BİGG Cube Incubation Programı kapsamında yeşil dönüşüm fikri olan girişimci adaylarına başvuru çağrısı yaptı. 450 bin lira hibe desteği sağlanacak projeler için ön başvurular 29 Temmuz Cuma gününe kadar alınacak. Programa tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrencileri ya da mezunları başvuru yapabilecek.
TEKNOPARK İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Cube Incubation; BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler; açık ve kapalı ofisler ve toplantı alanları, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla patent desteği alabilecek" dedi.
YENİLİKÇİ PROJELERE 500 BİN TL
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) ile otomotivde yenilikçi projelere 500 bin lira ödül verilecek. 'Şarj ve Batarya Teknolojileri' temalı yarışmada dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirilmesine destek olunacak. İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak olan projelerin patent tescili de sağlanacak. OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "OİB olarak otomotiv sektöründeki büyük değişimi ve yepyeni fırsatları girişimcilerimizle yakalamayı, dünya pazarından aldığımız payı artırmayı, mobilite dönüşümünde yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun için startup'lara ihtiyacımız var. OİB olarak OGTY'de toplam 500 bin, BigBang Yarışması'nda da 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.
TEKNOPARK İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Cube Incubation; BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler; açık ve kapalı ofisler ve toplantı alanları, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla patent desteği alabilecek" dedi.
YENİLİKÇİ PROJELERE 500 BİN TL
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) ile otomotivde yenilikçi projelere 500 bin lira ödül verilecek. 'Şarj ve Batarya Teknolojileri' temalı yarışmada dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirilmesine destek olunacak. İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak olan projelerin patent tescili de sağlanacak. OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "OİB olarak otomotiv sektöründeki büyük değişimi ve yepyeni fırsatları girişimcilerimizle yakalamayı, dünya pazarından aldığımız payı artırmayı, mobilite dönüşümünde yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun için startup'lara ihtiyacımız var. OİB olarak OGTY'de toplam 500 bin, BigBang Yarışması'nda da 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi.