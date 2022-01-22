23 Ocak EYT bugün son dakika haberleri! Yaşa takılanlar için hizmet tespit uyarısı! İlk aşamada 910 bin kişi böyle emekli olacak!

8 Eylül 1999'da emekli olmak bağlamında aranan sigortalılık vakti erkek bağlamında 25, kadın için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) şartınun yanına yaş şartı da getirilmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 yılında gündeme gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm hedefiyle hangi yöntemlerin sunulacağı merak konusu oldu. EYT bağlamında 5 formülün öne çıktığı görülüyor. Hem de hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT UYARISI!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek.

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