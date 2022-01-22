EYT için formül detaylar belli oldu, o tarihe dikkat! 50 yaş, düşük maaş konuşulurken Ak Parti'den flaş EYT açıklaması!

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Son gelen açıklama Ak Parti tarafından yapıldı ve vatandaşlar umutlandı. Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu, şartlar belli oldu. Peki EYT'den kimler yararlanabilecek, kimler yararlanamayacak? Bu tarihe kadar sigortalı olanlar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm çalışanlar faydalanabilecek. İşte tüm detaylar...
MİLYONLARCA VATANDAŞ EYT'YE TAKILDI
EYT düzenlemesi ile alakalı mühim değerlendirmelerde tespit edilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Ülkemizde çalışma hayatının en mühim konularından bir tanesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Şu anda aşağı yukarı 4 milyon 800 bin vatandaş EYT'li. 8 Eylül 1999 tarihine kadar, bu sefer de sigortalı olanlarda yaş koşulu olmaksızın yalnızca prim günü ve sigortalılık gününü tamamlayıp emeklilik hayali kuran vatandaşların kademeli emeklilik sistemi ile birlikte emekli olmalarının zamanı kademeli olarak uzadı" dedi.
KİMLER, NDE ZAMAN EYT DÜZENLEMESİNDEN YARARLANABİLECEK?
Özgür Erdursun, "Düzenleme yaşama geçerse 8 Eylül 1999 tarihi dahil, bu tarihe kadar sigortalı olan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeksizin bütün çalışanlar faydalanabilecek" diye konuştu.
KİMLER EYT DÜZENLEMESİNDEN YARARLANAMAYACAK?
Prim gün sayısın eksik olanlar bu haktan faydalanamıyor. Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olan stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte işe başlama tarihi sayılmıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamına alınmıyor" ifadelerini kullandı.