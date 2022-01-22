EYT için formül detaylar belli oldu, o tarihe dikkat! 50 yaş, düşük maaş konuşulurken Ak Parti'den flaş EYT açıklaması!

1999 EYLÜL KRİTİK TARİH

Gelelim, kimlerin EYT'li bulunduğuna. İlk sigortalı bulunduğu tarih 1999 yılının eylül ayından evvel olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Neden? Çünkü bu tarihten evvel sigortalıların emekli olabilmeleri bağlamında kadın alışanların 20 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik amacıyla yeterliydi ve her iki kesim amacıyla de yaş koşulu aranmıyordu. Fakat 1999'un eylül ayında sosyal emniyet sisteminde oluşturulan değişiklikle sigortalılık zamanı ve prim gün adedine ek olarak emeklilik için bir de yaş koşulu getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak bayanlar için 58, erkek çalışanlar amacıyla da 60'a çekildi ve prim gün adedi da 7 bin güne çıkarıldı.

İşte bundan sonra da bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar. Düzenlemenin başlarında bu durumdan etkilenenlerin sayısı azdı ancak zaman geçtikçe prim gün sayısını doldurup da emekli olamayanların sayısı artınca sorun haline geldi. Örneğin, 1997 yılında işe başlayan erkek bir çalışan, 25 yıllık sigorta süresi ve 5 bin prim gün ile emekli olacakken, yapılan düzenleme ile bu çalışanın prim gün sayısı 5900 güne çıkartıldı ve 57 yaş sınırı getirildi.