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    CHP'li İBB'den ulaşıma zam!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yapılan yüzde 27 zam, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Zamlı tarifelere göre; tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya yükseltildi.

    İBB’den ulaşıma zam yapıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yapılan yüzde 27 zam, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Zamlı tarifelere göre; tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya yükseltildi. Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya yükseltildi.

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    Haberler Ekonomi CHP'li İBB'den ulaşıma zam!
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