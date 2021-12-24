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    • 24.12.2021 16:13
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    Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam!

    Son dakika haberleri.. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

    İstanbul’da ulaşıma zam!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

    UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.

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