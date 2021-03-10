Pandeminin etkisiyle en çok talep gören meslekler değişti: İşte 2021 yılının gözde meslekleri

Koronavirüs salgını dünyayı derinden etkiledi ve birçok şeyi de değiştirdi. Pandeminin etkisiyle en çok talep gören meslekler değişti. Dijital beceriler öne çıkarken, sağlık da önemini korudu. İşte yılın gözde meslekleri...
E-TİCARET ÇALIŞANI
Online satışların artışıyla e-ticaret çalışanları ön sıralardaki yerini aldı. Dünya çapında işe alımlar yıldan yıla yüzde 73 arttı. Beceriler: Zaman yönetimi, müşteri hizmetleri, liderlik.
İNSAN KAYNAKLARI
İşe alımlar global çapta 2019'dan itibaren yüzde 90'dan fazla arttı. Beceriler: Toplumsal sosyal yardım, organizasyonel gelişim.