Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho 'nun kanat hattına yıldız bir takviye istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler rotasını Fransa'ya çevirdi.

Asensio'nun yüksek maliyeti nedeniyle geri planda kalmasının ardından yönetim, daha genç ve potansiyelli bir oyuncuya yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Ligue 1 ekiplerinden Lille 'de forma giyen Edon Zhegrova oldu. Kosovalı futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği bilinirken, Fenerbahçe 'nin de oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!

Lille'in 26 yaşındaki yıldız için 15 ila 20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Zhegrova'nın yıllık 6 milyon Euro maaş talep ettiği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun imzasının ardından sağ kanada hızlı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Zhegrova'nın Lille ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 21 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.