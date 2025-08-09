PODCAST CANLI YAYIN

Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!

F.Bahçe, Asensio’nun yüksek maliyeti sonrası rotayı Lille’in yıldızı Edon Zhegrova’ya çevirdi. Kerem Aktürkoğlu’nun imza atması ile sağ kanat için düğmeye basılacak. Sarı-Lacivertliler, 15 ile 20 milyon Euro arası bonservis ücreti talep edilen ve 6 milyon Euro maaş isteyen 26 yaşındaki Kosovalı futbolcuyu yakın takibe aldı.

Giriş Tarihi:
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kanat hattına yıldız bir takviye istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler rotasını Fransa'ya çevirdi.

Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Asensio'nun yüksek maliyeti nedeniyle geri planda kalmasının ardından yönetim, daha genç ve potansiyelli bir oyuncuya yönelmeye karar verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Edon Zhegrova oldu. Kosovalı futbolcunun Fransız kulübünden ayrılmak istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Lille'in 26 yaşındaki yıldız için 15 ila 20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Zhegrova'nın yıllık 6 milyon Euro maaş talep ettiği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun imzasının ardından sağ kanada hızlı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, temaslarını hızlandıracak. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Zhegrova'nın Lille ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 21 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"
Borsa İstanbul
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe'den sağ kanat için ekonomik formül!
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine "Kasa yok" diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık