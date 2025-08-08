Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!

Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın (9 Ağustos) Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesi öngörülürken Gazze meselesi gündeme gelecek.

İşgalci İsrail büyük bir skandala imza atarak soykırım suçu işlediği Gazze'nin tamamını işgal edecek kanlı planı onayladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN MISIR'A GİDİYOR
İsrail'in kararı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan yarın (7 Ağustos) Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi, Hamas ile İsrail arasınd Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Sisi ile görüşecek (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Dışişleri Bakanı Fidan, Sisi ile görüşecek (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

GAZZE MASADA
Gazze'deki İsrail baskısının sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması, New York'ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

MISIR'LA TEMASLAR
Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati de 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu. İki Bakan, İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51'inci Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

İKİLİ İLİŞKİLER
2025 yılı, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2'nci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında yapılması öngörülüyor. YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.

