Kanseri bitiren beşli! İşte uzmanından ipuçları

Çağın vebası kanser, yayılıyor. Beslenme Uzmanı Özge Öçal, kanserden koruyacak ipuçlarını veriyor:

MEYVE: Mevsiminde, düzenli meyve ve sebze tüketimi, kansere savaş açıyor. Riski yüzde 10 azaltıyor.

MERCİMEK: Vitamin ve mineral içeren mercimek, bağışıklığı güçlendiriyor. Kötü hücreleri yok ediyor.

BALIK: Balıktaki Omega- 3 yağ asitleri, kanser riskini düşürüyor. Haftada 2–3 kez tüketmek gerekiyor.

KIRMIZI ET: Fazla kırmızı et tüketimi mide ve kolon kanserini tetikliyor.

YOĞURT: Yoğurt, kefir ve sütte bulunan probityotikleri kanserli hücrelere savaş açıyor. Her gün mutlaka yoğurt ve kefir yemek gerekiyor.