Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Trendyol Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Wilfred Ndidi sonrasında gaza bastı ve bir yıldız için daha devreye girdi. İşte detaylar...
Beşiktaş, yıldız oyuncularının bulunduğu kadrosuna takviye yapabilmek adına mesaisini sürdürüyor. Yönetim, Ndidi'nin imzası kurumadan dünya devlerinin peşinde olduğu futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.
ADALI İLE YILDIZLAR GELDİ
Geride kalan sezon başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, ekibiyle birlikte şampiyonluğu getirebilmek adına önemli halmeler yaptı ve yıldız oyunculara imza attırdı.
DAVID JURASEK KİRALANDI
Kartal, yeni sezonun ilk transferini David Jurasek ile gerçekleştirdi. Benfica'da forma giyen Çekyalı yıldız, Portekiz ekibinden bir sezonluğuna kiralandı.
TAMMY ABRAHAM BOMBASI
Geride kalan sezonda Ciro Immobile'nin gol sayısı yüksek olmasına rağmen verimlilik konusunda oyuna çok katkıda bulunulmaması eleştirilmiş ve yeni bir forvet arayışı başlamıştı.
Beşiktaş yönetimi, bonservisi Roma'da bulunan ve son olarak Milan'da kiralık olarak oynayan Tammy Abraham için başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.
ORKUN EVİNE GELDİ
Feyenoord'da başlayan futbol hayatında Eredivisie şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa'da da adından söz ettiren Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer olmuştu. Ancak milli futbolcu, Bruno Lage ile girdiği tartışmayla birlikte ayrılık kararı aldı.
Beşiktaş da süreci lehine çevirmek adına girdiği transfer sürecinde teklifini iletti ve daha önce birçok kez siyah beyazlı ekibi tuttuğunu söyleyen Orkun'un tapusunu Osimhen öncesindeki rekorla birlikte almayı başardı.
SON YILDIZ NDIDI
Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, ön libero mevkisine uzun süredir İngiltere'de forma giyen bir ismi getirdi. Leicester City'de oynayan Wilfred Ndidi artık siyah beyazlı takım için ter dökecek.
MALİYETİ AÇIKLANDI
Beşiktaş, İngiltere Championship takımlarından Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş, Leicester City'den transfer ettiği Wilfred Ndidi'nin mali detaylarını da resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Nijeryalı ön libero için İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini bildirdi. Ndidi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir." denildi.
KARTAL TUR KAPISINI ARALADI
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick's'e konuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak İstanbul'a avantajlı skorla döndü. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Joao Mario ve Tammy Abraham (3) kaydetti.
NEREDEYSE GARANTİLEDİ
İrlanda'nın başkenti Dublin'de elde ettiği 4-1'lik galibiyet sonrasında rakibini TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırlayacak olan Beşiktaş, play-off turuna yükselmeye çok yakın. Siyah beyazlılar, iki farklı yenilse dahi adını üst tura yazdıracak. 3 farkta maç uzayacak. 4 farklı mağlubiyette ise İrlandalılar kazanan taraf olacak.
TAMMY ABRAHAM TARİHE GEÇTİ
St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Shakhtar Donetsk'le oynanan ilk maçta da ağları havalandıran Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaştı.
BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK
Beşiktaş, genç futbolcu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
BİR DÜNYA YILDIZI DAHA GÜNDEMDE
Başkan Serdal Adalı, yapılan takviyelerin ardından bir yıldıza daha imza attırmak istiyor. Konferans Ligi'nde üst turları hedefleyen Kara Kartal'da sıra o isme geldi.
JADON SANCHO HAREKATI
Beşiktaş, transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Jadon Sancho için ilk adımı attı. Siyah-beyazlılar, Manchester United forması giyen İngiliz yıldızın maaş beklentisi ve transfer şartlarını öğrenmek amacıyla temasa geçti.
SORUŞTURMA BAŞLADI
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Sancho'nun temsilcileriyle iletişime geçerek oyuncunun maaş beklentisi ve olası anlaşma koşulları hakkında bilgi aldı.
ESKİ TAKIMI DA DEVREDE
İngiliz yıldız için sadece Beşiktaş değil, Avrupa'nın iki önemli kulübü de devrede. Juventus ve Borussia Dortmund'un da Jadon Sancho ile ilgilendiği, özellikle eski kulübü Dortmund'un transfer sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'NİN ADI GEÇMİŞTİ
Dusan Tadic'in ayrılığı sonrasında kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin de istediği iddia edilen yıldız futbolcunun kısa sürede kararını vermesi bekleniyor.