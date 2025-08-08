Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle

TAMMY ABRAHAM BOMBASI Geride kalan sezonda Ciro Immobile'nin gol sayısı yüksek olmasına rağmen verimlilik konusunda oyuna çok katkıda bulunulmaması eleştirilmiş ve yeni bir forvet arayışı başlamıştı.

Beşiktaş yönetimi, bonservisi Roma'da bulunan ve son olarak Milan'da kiralık olarak oynayan Tammy Abraham için başkent ekibiyle anlaşmaya vardı.

ORKUN EVİNE GELDİ Feyenoord'da başlayan futbol hayatında Eredivisie şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa'da da adından söz ettiren Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer olmuştu. Ancak milli futbolcu, Bruno Lage ile girdiği tartışmayla birlikte ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş da süreci lehine çevirmek adına girdiği transfer sürecinde teklifini iletti ve daha önce birçok kez siyah beyazlı ekibi tuttuğunu söyleyen Orkun'un tapusunu Osimhen öncesindeki rekorla birlikte almayı başardı.