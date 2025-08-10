Sağlık reçetesi | 50 yaş ve üstü herkesin tüketmesi gereken besinler

İlerleyen yaşla birlikte pusuya yatmış hastalıklar ortaya çıkıyor. Uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin tüketmesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:



KADINLAR İÇİN KIRMIZI MEYVELER: Antioksidan açısından zengin olan bu meyveler vücudu tazeler. Kadınlarda hafızayı güçlendirir. Vücut direncini artırır.

YEŞİL SEBZELER: İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur. Kemik erimesi hastalığını engeller.

YEŞİL ÇAY: Kadınlara ilaç gibi etki eder. Günde 2-3 kupa yeşil çay içmek kadınları mide ve yemek borusu kanserinden korur.

CEVİZ: Omega-3 deposudur. Günde 2 avuç ceviz tüketmek kadınları 50'li yaşlardan sonra meme kanserinden korur.

ERKEKLER İÇİN DOMATES: Prostat büyümesi ve prostat kanserine karşı korur.

KETEN TOHUMU: İçerdiği Omega-3 ile erkekleri kalp hastalığından korur. Ayrıca prostat kanserinin ilerlemesini engeller.

ÇİKOLATA: Kadınların vazgeçilmezidir, ancak erkeklere de şifa verir. Kalp krizi riskini azaltır.

TAM TAHILLAR: Sağlıklı lifler içerir. Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. MUZ: Kan basıncını düşürür. Tansiyonu dengeler. Kas ve kemikleri korur.