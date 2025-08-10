Kahvaltının faydaları nelerdir?

Araştırmalar; kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre iyi bir kahvaltının günün diğer öğünlerinde açlık hissini bastırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirlendi.

Araştırmayı yürüten Profesör Alexandra Johnstone, "Eğer güne sıkı bir kahvaltı ile başlarsanız, iştahınızı gün boyu kontrol etmeniz daha fazla mümkün olur. Sabahları yapılan sağlam bir kahvaltı, gün içinde metabolizmayı hızlandırır. Öğünlerde tüketilen yemek miktarını azaltır" dedi.