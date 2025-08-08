Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi.
YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ederken, yanan orman ve alevlerin sıçradığı Saçaklı Köyü'ndeki evler dron ile havadan görüntülendi.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.
HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi. Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.
BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI BAŞLADI
Sarıcaeli yangınından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinde dün, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.
SARICAELİ YANGINI KONTROL ALTINDA; 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünden çıkan orman yangınının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını, bölgede tedbiren soğutma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili 4 şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
BAYRAMİÇ YANGININDA ZARAR GÖREN KÖY VE ORMANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde devam eden orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. Bazı evler alevlerin etkisiyle yıkılırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangından zarar gören köydeki evler ve orman havadan dron ile görüntülendi.
Bayramiç'te devam eden orman yangını ikinci gününe girerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor
"EKİM 2025'E KADAR TEYAKKUZDAYIZ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki Yangın Yönetim Merkezi'nde, dün yaptığı açıklamada, bugünden itibaren orman yangınları açısından çok riskli bir haftaya girildiğini, bu riskin bir hafta boyunca süreceğini söylediğini hatırlattı.
Bu riskli dönemin ilk gününde şehitlerin emaneti Çanakkale'de 2 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı, daha sonra çok şiddetli rüzgarla hızlıca ormana sirayet etti." diye konuştu.
Yangına saat 13.30'da müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yangın çıktığında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yani sadece bir rüzgar değil, adeta bir fırtına halindeydi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarla yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu, bu 3 alan başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Tedbiren boşaltma işlemleri, hemen Valiliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet hastanesinde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil."
Merkezdeki yangından 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinden de bir yangın ihbarı geldiğini aktaran Yumaklı, "Bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da oradaki hem sıcaklık hem rüzgarla parça parça ormanların, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Buradaki sıcaklık da yine 30 derece, rüzgar burada biraz daha fazlaydı saatte 90 kilometre olarak ölçüldü." dedi.
Yumaklı, yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek."
Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.
"BOĞAZ TRAFİĞİ, KUZEYDEN GÜNEYE, TEK YÖNLÜ BİR ŞEKİLDE AÇILDI"
Gün boyunca hava araçlarının yoğun bir şekilde çalışması dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını anımsatan Yumaklı, "Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şey olabileceğini öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yangınların çıkış sebepleriyle soruşturma başlatıldığını bildiren Yumaklı, "Halihazırda 4 şüpheli, bu sebepten gözaltında. Soruşturmalar sürüyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'de genelindeki orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin genelinde, 26'sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale'de biraz önce anlattığım 2 yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha vardı. Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe. Bu yangınlar da dahil olmak üzere 42 yangın, kontrol altına alınmış durumda. Dün akşam saatlerinde Karabük merkez Yeşilköy'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."
Bakan Yumaklı, yangınlarda destek olan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer bütün kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bahsettiğimiz şiddetli rüzgar ya da hava sıcaklığının yüksek olması ya da nemin düşük olması sadece Çanakkale'ye has bir durum değil. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verdiği verileri üst üste koyduğumuzda Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege... Bu bahsetmiş olduğum bölümler başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek risk kategorisinde. Bugünden itibaren bir hafta boyunca bu yüksek risk kategorisi devam edecek. Ege'den Akdeniz'e kadar yangına hassas olan bütün ormanlarımız için bu riskli dönemin olduğunu bahsetmiş olduğumuz Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Ege'nin bu riski taşıdığını belirtmiş olalım. İklim değişikliği konusunun artık, bir gelecek tehdidi değil, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Biz ve bizim kuşağımızda olan bütün ülkelerde halihazirda benzer yangınlar devam ediyor."
"YANGINI İHMALLER ZİNCİRİ ÇIKARTIYOR"
Bakan Yumaklı, yangını sıcaklığın, rüzgarın, düşük nemin çıkartmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yangını sadece ihmaller zinciri çıkartıyor. Ne yazık ki bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı oldu. Sadece yüzde 4'ü doğal sebeplerle oldu. Bir kıvılcım binlerce hektarlık alanları çok geniş bir biyoçeşitliliği yok edebilir. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Ülkemizin topraklarını paylaştığımız diğer canlılar var. Bir seferlik ruhuna ihtiyacımız olduğunu, bunun gerekli olduğunu sadece bir söylem değil, zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Ateş oluşmasına sebep olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bütün vatandaşlarımız da aynı şekilde gerek kendi hassasiyetleri, gerekse etraflarında müşahede ettikleri problemli durumları itibarıyla mutlaka 112'ye durumu bildirsinler."
7'den 70'e bütün vatandaşların yeşil vatan için bir şeyler yapma ihtiyacını gördüklerine değinen Yumaklı, "En başta bu riskli zamanımızı garanti altına alalım. Hep birlikte dayanışma ruhumuzu gösterelim. Yangın çıkmaması için olağanüstü çaba ve gayret sarf edelim. Biz çıkan yangınları söndürmekle ilgili her şeyi yapıyoruz. Nitekim bizim kuşağımızdaki ülkelerle kıyaslandığında onlar gibi hatta onlardan çok daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Ancak en güzeli, en olması gerekeni bu yangınların çıkmaması sağlamak." diye konuştu.
ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Çanakkale'de yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah Tempra, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.
Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
SAÇAKLI KÖYÜ ALEVLERE TESLİM OLDU
Çanakkale'nin Merkez ve Bayramiç ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Y
angına havadan ve karadan müdahale edilirken Bayramiç ilçesinde Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmişti.
Yangının ulaştığı Saçaklı köyünde birçok ev alevlere teslim olurken köylüler ve ekipler organize bir şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor.
İTFAİYE ARACI ALEVLERİN İÇİNDE KALDI
Yangına müdahale etmek için bölgeye giden itfaiye aracı alevlerin içinde kaldı.
Şoför ise son anda kendisini dışarıya atarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pistinin devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."
3 KÖY VE YAŞLI BAKIM EVİ BOŞALTILDI
Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.
Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Ekipler şu anda tüm tedbirleri almış durumda. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.
ÇANAKKALE SAVUNMASI
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
OGM AÇIKLADI: 8 UÇAK 8 HELİKOPTER
Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.
Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"8 Uçak
4 Helikopter
46 Arazöz
1 İş Makinesi
272 Personel
Çanakkale Merkez'de ve Bayramiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz.
Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."
BOĞAZ TRAFİĞE ASKIYA ALINDI
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi.
ÇANAKKALE'DE YANGIN
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.
"ŞU AN İÇİN ŞEHİR MERKEZİNİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"
Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:
"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."
Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.