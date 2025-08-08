Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine "Kasa yok" diye bağırdılar
Başakşehir'deki bir kuyumcu dükkanına otomobil ile gelen şüpheliler, dakikalarca uğraştıktan sonra kepengi kırarak içeri girdi. Ürünlerin konulduğu kasayı bulamayan hırsızlar, alarm sisteminin devreye girmesi üzerine paniğe kapılarak kaçtı. Olay anı dükkandaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızların birbirlerine, 'Kasa yok, kasa yok' dedikleri anlar da yer aldı.
Olay Kayaşehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
Caddeye gelen otomobilden inen 4 kişi, kuyumcuya yöneldi. 3 kişi kepengi kırmaya çalışırken, 1 kişi de gözcülük yaptı.
Bu sırada otomobil içerisinde de 1 kişinin beklediği görüldü. Bir süre uğraştıktan sonra kepengi kıran şüpheliler, kuyumcuya girdikten sonra rafların boş olduğunu fark etti. Dükkanda ürünlerin konulduğu kasayı bulamayan şüpheliler, alarm sisteminin devreye girmesi üzerine panikleyerek kaçtı.
Sabah saatlerinde durumu fark eden dükkan çalışanları, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte olayı polise bildirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.