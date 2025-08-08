Son Dakika
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı! Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
PODCAST CANLI YAYIN

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılacak. 12 maddelik protokolle hedeflerini netleştiren komisyon, terörün tamamen gündemden çıkarılması, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi için kanun taslakları hazırlayacak. Basına kapalı yürütülecek toplantılarla sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek, kamuoyu ise süreç hakkında bilgilendirilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak

Terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için TBMM'de mesaiye başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor.

MİT VE MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONA GELİYOR
Toplantı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapacak.

Kalın ve Bakanlar sahadaki son gelişmelere dair komisyona bilgi verecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirdi. (Fotoğraf: AA)Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirdi. (Fotoğraf: AA)

Silah bırakmada gelinen noktayı anlatıp komisyonun sorularını yanıtlayacak.

Toplantının basına kapalı olarak yapılması planlanıyor.

İLK TOPLANTIDA İSİM BELİRLENDİ
"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun ilk toplantısı 5 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

8 saat 10 dakika süren ilk toplantısında belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre, komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

12 MADDELİK PROTOKOL ÇİZİLDİ: TERÖR TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK
Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. 12 maddelik bir protokol çizildi.

Ana gündem terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması olarak belirlendi.

İşte madde madde o protokol:

TERÖR VE DEMOKRASİ
Komisyonun amacı 'Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak' olarak çizildi.

KANUN TASLAKLARI
Komisyon bu amaç ve doğrultuda 'ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak.

Kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesi' sağlanacak.

KOMİSYON BAŞKANLIĞINI KURTULMUŞ YAPACAK
Komisyon başkanlığı görevini TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş yapacak. Kendisi olmazsa görevlendireceği bir üye toplantıyı yönetecek.



NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu ile alınacak. Bunun dışındaki kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.

HENÜZ NETLEŞMEDİ
Komisyon toplantısında nitelikli çoğunluk için üye sayısının 51 mi yoksa 48 mi (İyi Parti üye vermediği için) olacağı tartışıldı. Net bir karar çıkmadı. Bu konu önümüzdeki günlerde netleştirilecek ancak kulislerde 48'in ağırlık kazandığı belirtiliyor.

TUTANAKLAR
Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak.

ÜNİVERSİTELER VE STK
Komisyon gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.

BAZI TOPLANTILAR KAPALI
Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar basına açık olacak.

31 ARALIK
Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Sürenin bitiminde üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek.

Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclise geliyor | DEMden İmralı önerisiTerörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclise geliyor | DEMden İmralı önerisi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Borsa İstanbul
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Dublin'de Tammy Abraham şov! St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş: 1-4 | MAÇ SONUCU
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...