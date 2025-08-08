Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak

MİT VE MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONA GELİYOR Toplantı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın katılımıyla yapacak.

Terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için TBMM'de mesaiye başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor.

12 MADDELİK PROTOKOL ÇİZİLDİ: TERÖR TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usulleri ve yol haritası belli oldu. 12 maddelik bir protokol çizildi. Ana gündem terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması olarak belirlendi.

8 saat 10 dakika süren ilk toplantısında belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre, komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

İşte madde madde o protokol:



TERÖR VE DEMOKRASİ

Komisyonun amacı 'Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak' olarak çizildi.



KANUN TASLAKLARI

Komisyon bu amaç ve doğrultuda 'ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak.



Kamuoyunun komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesi' sağlanacak.

KOMİSYON BAŞKANLIĞINI KURTULMUŞ YAPACAK

Komisyon başkanlığı görevini TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş yapacak. Kendisi olmazsa görevlendireceği bir üye toplantıyı yönetecek.





NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının 5/3 çoğunluğu ile alınacak. Bunun dışındaki kararlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.



HENÜZ NETLEŞMEDİ

Komisyon toplantısında nitelikli çoğunluk için üye sayısının 51 mi yoksa 48 mi (İyi Parti üye vermediği için) olacağı tartışıldı. Net bir karar çıkmadı. Bu konu önümüzdeki günlerde netleştirilecek ancak kulislerde 48'in ağırlık kazandığı belirtiliyor.



TUTANAKLAR

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak.

ÜNİVERSİTELER VE STK

Komisyon gerekli görürse kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.



BAZI TOPLANTILAR KAPALI

Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar basına açık olacak.



31 ARALIK

Komisyon 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Sürenin bitiminde üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek.