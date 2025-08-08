Son Dakika
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Son üç sezonu zirvede tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takan Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar zorlu randevudan galip ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi ve Cimbom'un ilk 11'i belli oldu. Gaziantep FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI TAKİP

Gaziantep FK - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Leroy Sane (AA)Leroy Sane (AA)

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Abena, Arda, Rodrigues, Maxim, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı.

İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Lucas Torreira son hazırlık maçında Lazio'ya 2 gol attı (AA)Lucas Torreira son hazırlık maçında Lazio'ya 2 gol attı (AA)

13. RANDEVU
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

Arda Ünyay (AA)Arda Ünyay (AA)

GAZİANTEP'TE ÜSTÜN
Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da Gaziantep FK'ye üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 6 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 12 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

10 MAÇTA GOL ATAMADI
Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

EN FARKLI SKORLAR 4 FARKLI
Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

Galatasaray son 3 sezonu şampiyon tamamladı (AA)Galatasaray son 3 sezonu şampiyon tamamladı (AA)

NELSSON VE CUESTA'YA LİSANS YOK
Yeni sezonun ilk maçında stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemiyor. Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

