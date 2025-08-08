Barış Alper Yılmaz (AA) HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmadı. İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u yenen "Cimbom", sonrasında Avusturya'daki kampta Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı. Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikten sonra Serie A'dan Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 12 maçta biri hükmen olmak üzere 10 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 1 maç, beraberlikle sonuçlanırken 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 27 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da Gaziantep FK'ye üstünlük kurdu. Gaziantep'te 6 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 12 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.