Askerlik, doğum borçlanması ya da yıpranma payı gibi hakların yer almasının yanı sıra kişiler için kısmi emeklilik fırsatları da sunuluyor. Kısmi emeklilik süresine sahip olmak isteyen vatandaşların 3600 prim gün ödemesi gibi istenen şartları yerine getirmesi yeterli oluyor. 9 'ylül 1999 ve 30 nisan 2008 tarihlerinden sonra sigortalı olarak iş hayatına girildiyse kısmi emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu süreçte yıl şartı gerekmiyor. Fakat kişilerin prim sürelerinin uzatılması söz konusu oluyor.
KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?
2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır.
KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kısmi emeklilik 3600 günü sigortalı ve eksiksiz prim ödeme ile dolduran vatandaşları kapsamaktadır. 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde herhangi bir işte çalışan kişileri kapsar. Bu tarihten itibaren 30/04/2008 tarihine kadar ki süreçte emeklilik sürecinde 4500 gün şartı vardır. Ayrıca 01/05/2008 yılından itibaren sigortalı bir işe giren kişi 4500 günden emeklilik süreci 5400 güne zorunlu olarak çıkarılmıştır. Bu sebeple 08/09/1999 yılından sonra sigortalı bir işte çalışan kişiler 3600 günde emekli olma hakkını kaybetmiş olur.