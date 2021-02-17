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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 12:48
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    • 17.02.2021 12:53
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    Bu tarihlerde işe girenlere fırsatı! 3600, 4500, 5400 gün primle şartları! Kısmi nedir?

    tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde yıllarca çalışmak ve bazı şartları yerine getirmek gereklidir. Emeklilik hayaline kavuşmak o kadar da kolay olmuyor. Kiminin yaşı dolmuyor kiminin primi eksik. Kimisi de sigortalılık yılını tamamlamamış. Sistem çalışanlara bazı fırsatlar sunuyor. süresine sahip olmak isteyen vatandaşların 3600 prim gün ödemesi gibi istenen şartları yerine getirmesi yeterli oluyor. ve 30 nisan 2008 tarihlerinden sonra sigortalı olarak iş hayatına girildiyse kısmi emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu süreçte yıl şartı gerekmiyor. Fakat kişilerin prim sürelerinin uzatılması söz konusu oluyor.

    takvim.com.tr
    3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik şartları!

    Askerlik, doğum borçlanması ya da yıpranma payı gibi hakların yer almasının yanı sıra kişiler için kısmi emeklilik fırsatları da sunuluyor. Kısmi emeklilik süresine sahip olmak isteyen vatandaşların 3600 prim gün ödemesi gibi istenen şartları yerine getirmesi yeterli oluyor. 9 'ylül 1999 ve 30 nisan 2008 tarihlerinden sonra sigortalı olarak iş hayatına girildiyse kısmi emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu süreçte yıl şartı gerekmiyor. Fakat kişilerin prim sürelerinin uzatılması söz konusu oluyor.

    KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?

    2018 yılı ve sonrası emekli olabilmek için 7200 gün ödenmiş primin tamamlanması gerekmektedir. İlgili prim gününü beklemek yerine sigortalılık süresi ve yaş şartını tamamlayarak 3600 gün, 4500 gün veya 5400 gün ödenmiş prim günleriyle emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bu işlem kısmi emeklilik olarak adlandırılmaktadır.

    KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Kısmi emeklilik 3600 günü sigortalı ve eksiksiz prim ödeme ile dolduran vatandaşları kapsamaktadır. 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde herhangi bir işte çalışan kişileri kapsar. Bu tarihten itibaren 30/04/2008 tarihine kadar ki süreçte emeklilik sürecinde 4500 gün şartı vardır. Ayrıca 01/05/2008 yılından itibaren sigortalı bir işe giren kişi 4500 günden emeklilik süreci 5400 güne zorunlu olarak çıkarılmıştır. Bu sebeple 08/09/1999 yılından sonra sigortalı bir işte çalışan kişiler 3600 günde emekli olma hakkını kaybetmiş olur.

        Kadınlar da emeklilik yaş şartı 58 iken erkekler de yaş şartı 60' tır. Bu durumda 08/09/1999 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışan kişiler 4500 günü sigortalı ir şekilde tamamlaması durumunda emekli olabilir.

        Emeklilikten faydalanmak isteyen vatandaşlar için bir diğer şart da 25 yıl boyunca sigortalı bir işte primlerinin eksiksiz ödenmesi durumunda emekli kabul edileceğidir. Önceden 3600 gün prim ödemesi gerekirken 08/09/1999 tarihinden itibaren sigortalı çalışanların 4500 gün prim ödemesi gerekmektedir.

        SKK' lı olan vatandaşlar 3600,4500 ve 5400 güne göre kısmi emeklilik imkanından faydalanabilir. Ancak hizmet yılı ve günü aynı iken yaş sınırlamasında değişiklikler her an olabilir.

        Kısmi emekli olabilme şartları;

        * 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmak,

        * 3600 gün prim ödemiş olmak,

        * Erkekler de 60, kadınlar da 58 yaşını doldurmuş olmak,

        * Erkekler İçin Gerekli Şartlar;

        * 25 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak,

        * 4500 gün prim ödemiş olmak,

        * 60 yaşını doldurmuş olmak,

        Kadınlar İçin Gerekli Şartlar;

        * 25 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak,

        * 4500 gün prim ödemiş olmak,

        * 58 yaşını doldurmuş olmak,

        1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

        1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.

        Borçlanma Hakkına Dikkat

        Emekli olacak olan vatandaşlar için borçlanma hakkına dikkat edilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkı ile prim borçları tamamlanabilir. Burada erkeklerin askerlik, kadınların ise doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor.

        EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI

        Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor.

        Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.

        ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR

        Sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri erken emeklilikten yaralanabiliyor. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı da daha erkene çekiliyor.

        Ayrıca bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş oluyor. Bu yasadan yararlanabilmek için erken emeklilik için başvuracak kadınların çocuklarının engellik durumunu gerekiyor ve tüm çalışan kadınlar yararlanabiliyor.

            DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI

            – Doğumdan önce SSK tescili

            – Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)

            – Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.

            ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

            Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor.

            1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

            NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            01.01.1964 doğumluyum, 01.01.1988 tarihinde işe başladım, 3615 prim günüm bulunuyor. A.B.
            3600 gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
            Bundan sonra prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 01.01.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir..
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            Haberler Ekonomi Bu tarihlerde işe girenlere erken emeklilik fırsatı! 3600, 4500, 5400 gün primle kısmi emeklilik şartları! Kısmi emeklilik nedir?