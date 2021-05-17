SGK Emeklilik! Kısmi yaştan emeklilik nedir? Kısmi emekli olma şartları nelerdir?

Yıllarca çalışıp erken yaşlarda da emekli olmak hemen hemen herkesin hayal ettiği bir durumdur. Primlerini doldurup yaş bekleyenler 55 yaşından önce emekli olmanın yollarını araştırıyorlar. Peki, Kısmi yaştan emeklilik nedir, şartları nelerdir, kimler kısmi emekli olabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı...

Erken emekli olabilmek herkesin en büyük hayalidir. Bu anlamda erken emeklilikle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Bazı çalışanlar ise kısmi emekli olmayı tercih edebiliyor. Kısmi emeklilik aslında oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir.

KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Bu durumları dilerseniz tek tek inceleyelim.

3600 gün prim ödeyerek emekli olmak

3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.

En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmalısınız. En az 3600 gün prim ödemiş olmalısınız. Aşağıdaki tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmalısınız

Bayanlarda 3600 gün şartı ile emekli olma durumu ise farklıdır. Burada da şartlar aşağıda vermiş olduğumuz gibidir.

En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma En az 3600 gün prim ödemiş olmak Aşağıdaki tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak

Erkeklerin 5400 gün ile emekli olma şartları

08.09.1999 günü ile 30.04.2008 günü arasında ilk defa işe giren erkeklerin kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır.

Kadınların 5400 gün ile emekli olma şartları

09.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısı ile yaşlılıktan kısmi emekli olacaklardır. Görüldüğü üzere, 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik şartlarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamış iken kısmi emeklilik için 25 yıllık bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

5400 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

Erkeklerin 5400 gün ile emekli olma şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

Buna göre;

01.05.2008 ile 31.12.2005 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 63

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64

01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

Kadınların 5400 gün ile emekli olma şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur.

Buna göre;

01.05.2008 ile 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 61

01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 62

01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63

01.01.2040 ile 31.12. 2039 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 64

01.01.2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaklar.

Kısmi emeklilikte ne kadar maaş alınır, maaş ne kadar?

Kısmi emeklilik maaşları tahmin edilebileceği üzere normal emekliliğe göre daha düşüktür.

3600 günden emekli olan vatandaşlarımız 1000 ile 1600 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadırlar.

4500 günde emekli olan vatandaşlarımız ise 600 ile 100 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.

5400 günden emekli olan vatandaşlarımız da 800 ile 1200 TL arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alırlar.