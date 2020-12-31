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    • Ekonomi
    • 01.01.2021 08:13
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    • 01.01.2021 08:13
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    1 Ocak ikramiyeleri sıralı tam liste hemen sorgula - sorgulama motoru!

    sonuçları ile birlikte i olanlara büyük ikramiye de dahil olmak üzere çeşitli ikramiyeler isabet etti. Biletiniz için hangi ikramiyenin isabet ettiğini motoru ile kolayca öğrenebilirsiniz. Yapılan çekiliş ile birlikte tarafından toplamda 563 milyon 400 bin TL dağıtıldı. Büyük ikramiye kazandıran numara tam 100 milyon TL kazandırırken, 2 numaraya da 10 milyon TL isabet etti. 10 numaraya ise 1 milyon TL isabet ederken, 30 numaraya 120 bin TL, 100 numaraya 10 bin TL, 200 numaraya 5 bin TL, 500 numaraya bin TL, 10 bin numaraya 500 TL, 40 bin numaraya 400 TL, 200 bin numaraya 300 TL, 700 bin numaraya 200 TL ve 2 milyon numaraya yani biletlere ise 100 TL ikramiye çıktı.

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları!

    31 Aralık 2020 yılbaşı akşamı yapılan çekiliş ile birlikte Milli Piyango sonuçları saat 23.00'te belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan amorti kazandıran numaralara kadar geniş listesi bilet sorgulama motoru sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Biletiniz için herhangi bir ikramiye çıkmamışsa sorgulama ekranından bu durum da belirtilmektedir. Eğer biletinize farklı ikramiyeler isabet etmişse, para ödülü ve amorti ikramiyesi gibi sorgulama ekranından kazanılan ikramiyeler ve toplam tutarları da gösterilmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız

    2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…

    MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR

    9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7

    Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2021 Milli Piyango biletinin sahibi Manisa Akhisar'daki bir talihli.

    Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

    Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Biletiniz için herhangi bir ikramiye çıkmamışsa sorgulama ekranından bu durum da belirtilmektedir. Eğer biletinize farklı ikramiyeler isabet etmişse, para ödülü ve amorti ikramiyesi gibi sorgulama ekranından kazanılan ikramiyeler ve toplam tutarları da gösterilmektedir. Sorgulama ekranı pratik şekilde biletlerinizi kontrol etmeyi sağlarken Milli Piyango tam lise üzerinden dilerseniz biletlerini ayrı ayrı da kontrol edebilirsiniz.

    Milli Piyango Bilet Sorgulama Motoru Nasıl Kullanılır?

    Milli Piyango bilet sorgulama için sorgulama motorunu kullanabilirsiniz. Bu sayede biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını, çıktıysa hangi tutarda ikramiye kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama motoru ile birlikte doğrudan kazanmış olduğunu tutar da ekrana yansıyacaktır. İster bilgisayardan ister cep telefonundan hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulama robotu ile öğrenebilirsiniz. Sorgulama robotunu kullanarak bilet sorgulaması yapmak için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak girin. Son rakamlarına göre ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için de biletinizin tam numaralarını yazmak durumdasınız. Numaranızı eksiksiz ve tam olarak yazdıktan sonra sorgulama butonuna tıklayarak biletinize ne kadar ikramiye tuttuğunu öğrenebilirsiniz. Biletinize ikramiye çıkmışsa tutarlar dahilinde farklı ödeme noktalarından ikramiyenizi hemen alabilirsiniz.

    Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor?

    MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinizin numaralarına göre kazanmış olduğunuz ikramiye tutarları da farklılık gösteriyor. Büyük ikramiye dahil olmak üzere yüksek tutardaki ikramiyeleri kazanmak için altı numaranın tamamının da doğru olarak tutması gerekiyor. Bunun yanında son 5 rakamına göre, son 4 rakamına göre, son 3 rakamına göre, son iki rakamına göre, son 1 rakamına göre ikramiyeler veriliyor. Son 1 rakamına göre verilen ikramiye amorti olarak da biliniyor ve iki farklı numaradan oluşuyor. Bu iki rakamdan birisini son rakam olarak biletinizde bulunuyorsa biletinizin tutarı kadar ikramiye kazanıyorsunuz. Yani tam bilet almış ve amorti isabet etmişse tam bilet tutarınca ödeme alacaksınız. Bunun yanında teselli ikramiyesi de büyük ikramiyeyi sadece 1 rakam ile kaçırmış olan biletlere veriliyor. Teselli ikramiyesi için büyük ikramiyeyi kazandıran numaranın herhangi bir hanesinde farklılık olup yani 5 rakamı tutup sadece 1 rakam ile büyük ikramiyenin kaçırılması halinde de teselli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

    100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR
    9884757

    AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR
    0 ve 5

    10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    3813252, 8216776

    1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

    120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

    10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

    5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

    200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

    300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

    400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

    500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

    1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
    600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464
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