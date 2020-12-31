31 Aralık 2020 yılbaşı akşamı yapılan çekiliş ile birlikte Milli Piyango sonuçları saat 23.00'te belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan amorti kazandıran numaralara kadar geniş listesi bilet sorgulama motoru sayesinde kolayca öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Biletiniz için herhangi bir ikramiye çıkmamışsa sorgulama ekranından bu durum da belirtilmektedir. Eğer biletinize farklı ikramiyeler isabet etmişse, para ödülü ve amorti ikramiyesi gibi sorgulama ekranından kazanılan ikramiyeler ve toplam tutarları da gösterilmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
2021 milli piyango yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
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Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR
9 - 8 - 8 - 4 - 7 - 5 - 7
Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 2021 Milli Piyango biletinin sahibi Manisa Akhisar'daki bir talihli.
Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile birlikte bilet numaranızı girerek biletiniz için ikramiye çıkmışsa kolayca öğrenebilirsiniz. Biletiniz için herhangi bir ikramiye çıkmamışsa sorgulama ekranından bu durum da belirtilmektedir. Eğer biletinize farklı ikramiyeler isabet etmişse, para ödülü ve amorti ikramiyesi gibi sorgulama ekranından kazanılan ikramiyeler ve toplam tutarları da gösterilmektedir. Sorgulama ekranı pratik şekilde biletlerinizi kontrol etmeyi sağlarken Milli Piyango tam lise üzerinden dilerseniz biletlerini ayrı ayrı da kontrol edebilirsiniz.
Milli Piyango Bilet Sorgulama Motoru Nasıl Kullanılır?
Milli Piyango bilet sorgulama için sorgulama motorunu kullanabilirsiniz. Bu sayede biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını, çıktıysa hangi tutarda ikramiye kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama motoru ile birlikte doğrudan kazanmış olduğunu tutar da ekrana yansıyacaktır. İster bilgisayardan ister cep telefonundan hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulama robotu ile öğrenebilirsiniz. Sorgulama robotunu kullanarak bilet sorgulaması yapmak için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak girin. Son rakamlarına göre ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için de biletinizin tam numaralarını yazmak durumdasınız. Numaranızı eksiksiz ve tam olarak yazdıktan sonra sorgulama butonuna tıklayarak biletinize ne kadar ikramiye tuttuğunu öğrenebilirsiniz. Biletinize ikramiye çıkmışsa tutarlar dahilinde farklı ödeme noktalarından ikramiyenizi hemen alabilirsiniz.
Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinizin numaralarına göre kazanmış olduğunuz ikramiye tutarları da farklılık gösteriyor. Büyük ikramiye dahil olmak üzere yüksek tutardaki ikramiyeleri kazanmak için altı numaranın tamamının da doğru olarak tutması gerekiyor. Bunun yanında son 5 rakamına göre, son 4 rakamına göre, son 3 rakamına göre, son iki rakamına göre, son 1 rakamına göre ikramiyeler veriliyor. Son 1 rakamına göre verilen ikramiye amorti olarak da biliniyor ve iki farklı numaradan oluşuyor. Bu iki rakamdan birisini son rakam olarak biletinizde bulunuyorsa biletinizin tutarı kadar ikramiye kazanıyorsunuz. Yani tam bilet almış ve amorti isabet etmişse tam bilet tutarınca ödeme alacaksınız. Bunun yanında teselli ikramiyesi de büyük ikramiyeyi sadece 1 rakam ile kaçırmış olan biletlere veriliyor. Teselli ikramiyesi için büyük ikramiyeyi kazandıran numaranın herhangi bir hanesinde farklılık olup yani 5 rakamı tutup sadece 1 rakam ile büyük ikramiyenin kaçırılması halinde de teselli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.
100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR
9884757
AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR
0 ve 5
10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
3813252, 8216776
1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609
120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926
10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,
5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,
200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
87, 24, 21, 79, 05, 10, 31
300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941
400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253
500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607
1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR
600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464