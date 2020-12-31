Milli Piyango Bilet Sorgulama Motoru Nasıl Kullanılır?

Milli Piyango bilet sorgulama için sorgulama motorunu kullanabilirsiniz. Bu sayede biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını, çıktıysa hangi tutarda ikramiye kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama motoru ile birlikte doğrudan kazanmış olduğunu tutar da ekrana yansıyacaktır. İster bilgisayardan ister cep telefonundan hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulama robotu ile öğrenebilirsiniz. Sorgulama robotunu kullanarak bilet sorgulaması yapmak için sorgulama ekranına bilet numaranızı tam olarak girin. Son rakamlarına göre ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için de biletinizin tam numaralarını yazmak durumdasınız. Numaranızı eksiksiz ve tam olarak yazdıktan sonra sorgulama butonuna tıklayarak biletinize ne kadar ikramiye tuttuğunu öğrenebilirsiniz. Biletinize ikramiye çıkmışsa tutarlar dahilinde farklı ödeme noktalarından ikramiyenizi hemen alabilirsiniz.

Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor?

MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinizin numaralarına göre kazanmış olduğunuz ikramiye tutarları da farklılık gösteriyor. Büyük ikramiye dahil olmak üzere yüksek tutardaki ikramiyeleri kazanmak için altı numaranın tamamının da doğru olarak tutması gerekiyor. Bunun yanında son 5 rakamına göre, son 4 rakamına göre, son 3 rakamına göre, son iki rakamına göre, son 1 rakamına göre ikramiyeler veriliyor. Son 1 rakamına göre verilen ikramiye amorti olarak da biliniyor ve iki farklı numaradan oluşuyor. Bu iki rakamdan birisini son rakam olarak biletinizde bulunuyorsa biletinizin tutarı kadar ikramiye kazanıyorsunuz. Yani tam bilet almış ve amorti isabet etmişse tam bilet tutarınca ödeme alacaksınız. Bunun yanında teselli ikramiyesi de büyük ikramiyeyi sadece 1 rakam ile kaçırmış olan biletlere veriliyor. Teselli ikramiyesi için büyük ikramiyeyi kazandıran numaranın herhangi bir hanesinde farklılık olup yani 5 rakamı tutup sadece 1 rakam ile büyük ikramiyenin kaçırılması halinde de teselli ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464