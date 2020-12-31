Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?

MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür. Başka bir deyişle almış olduğunuz bilet türüne yani tam, yarım ve çeyrek bilete göre amorti isabet ederse sadece bilet bedelinizi kazanmış olursunuz. Buna göre yarım bilete amorti çıkarsa yarım bilet bedeli ikramiyeyi kazanırsınız. Amorti numaraları da bu yıl diğer çekilişlerde olduğu gibi iki numara olarak belirlendi. Yılbaşı amorti numaraları ile biletinizin son rakamına bakarak amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

Ayrıca 63 farklı numaraya da 100 bin TL değerindeki teselli ikramiyesi isabet etti. Bu ikramiyeler büyük ikramiyeyi sadece tek bir rakam ile kaçırmış olan bilet sahiplerine çıktı. Teselli ikramiyelerin belirlenmesinde büyük ikramiyeyi oluşturan rakamlardan hangi sırada olduğuna bakılmadan sadece bir tanesinin farklılık göstermesi gerekiyor.