Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 100 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 23.00 ile 20.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.