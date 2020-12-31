Milli piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE - Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi için soluklar tutuldu. 31 Aralık 2020 saat 23:00'te başlayacak olan çekilişin neticeleri, milyonlarca vatandaş tarafından alakayla takip ediliyor. Çeyrek, yarım ve bütün biletlerini alıp çekiliş neticelerinin açıklanacağı saati beklemeye koyulan vatandaşlar, biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini bilmek istiyor. Peki Milli piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi nasıl takip edilir, çekiliş hangi kanalda yayınlanıyor? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
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MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Millİ Piyango sonuçları belli olmaya başladı. Tam tamına 100 milyon liralık büyük ikramiyenin belli olmasına ise çok az bir zaman kaldı. Satışa çıkarılan Milli Piyango biletlerinden temin edip çekilişin yapılacağı gün ve saati beklemeye koyulan vatandaşlar, takvim.com.tr'den taki edebilirler.
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Milli Piyango sonuçlarını en doğru ve güncel şekilde Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Sonuçlar güncel olarak burada olacak.
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Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 100 milyonluk büyük ikramiye ise satılan bir bilete çıkana kadar çekiliş yapılmaya devam edecek. Saatler 23.00 ile 20.00 arasında da amorti çekilişinin yapılması bekleniyor.
MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÖZEL BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Milli Piyango 31 Aralık 2020 yılbaşı özel çekilişi saat 23.00'te çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor. 100 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 23.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Aralık 2020 Perşembe günü yapılacak olan Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi gün boyunca Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek. Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi ise Kanal D'den naklen izlenebilecek.
Kanal D'e saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek.
MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri hem cnnturk.com üzerinden hem de "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
2021 Yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:
Milli Piyango tam bilet 100 TL,
Milli Piyango yarım bilet 50 TL,
Milli Piyango çeyrek bilet ise 25 TL
YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.
Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.
Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.
Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.