Güllü’nün kızı Tuğyan’dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta bulunan 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı.

"SENİ VURMAZSAM ECDADIMI..."

Tuğyan, elindeki tabancayla sevgilisi Kervan'a tehditler ve küfürler savurarak, "Seni vurmazsam ecdadımı…" sözleriyle alıkoydu ve Kervan'ı zorla apartmana soktu.