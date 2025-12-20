Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada 'tasarlayarak kasten yakınını öldürmek' suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'ı silah zoruyla alıkoyduğu görüntüler ortaya çıktı. Kervan'ın görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta bulunan 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı.
"SENİ VURMAZSAM ECDADIMI..."
Tuğyan, elindeki tabancayla sevgilisi Kervan'a tehditler ve küfürler savurarak, "Seni vurmazsam ecdadımı…" sözleriyle alıkoydu ve Kervan'ı zorla apartmana soktu.
"VALLAHİ VUR"
O anlarda Tuğyan'ın öfke kontrolünü tamamen yitirdiği görülürken, Kervan'ın görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti. Sarhoş olduğu tahmin edilden Kervan'ın tehditlere gülerek karşılık verdiği ve "Vallahi vur" dediği anlar kameralara yansıdı