2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar özellikle arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Milli Piyango'da ikramiye kazanmak için bilet alan milyonlar 5 bin lira kazanan rakamları merakla araştırıyor. 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar 16:30-18:00 saatleri arasında belli olacak. MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Milli Piyango yılbaşı 2021 çekiliş sonuçları ve amorti numaraları için tıklayınız
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5.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR!
Kazanan Bilet Sorgula
Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye için değil diğer ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek için bilet numaralarınızı tam olarak yazmanız gerekiyor. Buna göre son 5, 4, 3, 2 ve 1 rakamına göre kazanmış olduğunuz ikramiyeler de yine biletinizin tam numarasını yazarak belirlenecektir. Büyük ikramiyenin dışında son rakamlarına göre verilen ikramiyeler sayesinde de kazanan olabilirsiniz. Bu yıl da diğer çekilişlerde olduğu gibi amorti ve teselli ikramiyeleri de belli oldu.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar için tıklayınız
Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür. Başka bir deyişle almış olduğunuz bilet türüne yani tam, yarım ve çeyrek bilete göre amorti isabet ederse sadece bilet bedelinizi kazanmış olursunuz. Buna göre yarım bilete amorti çıkarsa yarım bilet bedeli ikramiyeyi kazanırsınız. Amorti numaraları da bu yıl diğer çekilişlerde olduğu gibi iki numara olarak belirlendi. Yılbaşı amorti numaraları ile biletinizin son rakamına bakarak amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.
Ayrıca 63 farklı numaraya da 100 bin TL değerindeki teselli ikramiyesi isabet etti. Bu ikramiyeler büyük ikramiyeyi sadece tek bir rakam ile kaçırmış olan bilet sahiplerine çıktı. Teselli ikramiyelerin belirlenmesinde büyük ikramiyeyi oluşturan rakamlardan hangi sırada olduğuna bakılmadan sadece bir tanesinin farklılık göstermesi gerekiyor.
Ödemeler Hemen Yapılıyor
Milli Piyango sorgulama sonrasında biletinize ikramiye çıkmışsa, 5 bin TL'ye kadar olan ödemeler için bayileri tercih edebilirsiniz. Amorti ödemeleri de bayilerden yapılmaktadır. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler için ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerini kullanabilirsiniz. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye için ise İstanbul Levent'te bulunan Halkbank şubesinin kullanılması gerekmektedir. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler başvuru ile birlikte aynı gün içinde ödeniyor. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye ise 5 iş günü içerisinde hazırlanarak talihlilere ödemesi yapılıyor.
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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.