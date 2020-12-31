Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. 2021 yılı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda başladı. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi büyük bir sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladı. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Peki 2021 yılı Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nereden alınır ve ne kadar ödeniyor? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
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MİLLİ PİYANGO TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
Teselli ikramiyesi sorgulamak için tıklayınız
İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
ÖDEMELER ANINDA YAPILIYOR
Milli Piyango sorgulama sonrasında biletinize ikramiye çıkmışsa, 5 bin TL'ye kadar olan ödemeler için bayileri tercih edebilirsiniz. Amorti ödemeleri de bayilerden yapılmaktadır. 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler için ise 81 ilde bulunan Halkbank şubelerini kullanabilirsiniz. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye için ise İstanbul Levent'te bulunan Halkbank şubesinin kullanılması gerekmektedir. 100 bin TL'ye kadar olan ödemeler başvuru ile birlikte aynı gün içinde ödeniyor. 100 bin TL üzeri ve büyük ikramiye ise 5 iş günü içerisinde hazırlanarak talihlilere ödemesi yapılıyor.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
8:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6
MİLLİ PİYANGO'NUN TARİHİ
Pek çok yenilik gibi piyango alışkanlığı da Batı'dan geldi. Ülkemizde ilk piyango çekilişi 1836'da İzmir'de düzenlendi; büyük ikramiye olarak ise altın cep saati hediye edildi.
Bir diğer tarihî kayda göre, Anadolu'da ilk piyango 1850'de Türkçe konuşan, Türk asıllı, Ortadoks Karamanlılar tarafından organize edildi. Pianko adı ile bastırılan biletler 2 bin taneydi ve 20 kuruştan satıldı. Biletlerin 10'una ikramiye çıkacaktı ve her birine 20 Mahmudiye altını verilecekti.
Karamanlılar, İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir (merkez), Ürgüp ilçesi, Amasya, Kırşehir, Konya, Karaman, Kayseri ile Talas ve İncesu ilçelerinde yoğun şekilde ikamet ediyordu. 1850'deki piyangoyu Kayseri'de oturan, eşraftan Karamanlılar tertip etti.
Bir diğer tarihî kayda göre, 1849'da Pera'da ilk piyango çekilişi düzenlendi. Büyük ikramiye aynı semtte görkemli/geniş bir evdi. Mükâfatın büyüklüğü dikkat çekiciydi.
İstanbul'da tiyatro tekelini elinde bulunduran Naum Efendi, tiyatro biletlerinin yanında eşya piyango biletlerini de ekleyerek gelirlerini artırmıştı.