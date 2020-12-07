

GELİR TESTİNİ KAÇIRMAYIN



2020 yılında ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 TL'dir. Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanır. Ödeme gücü olup olmadığı gelir testi ile tespit edilir. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar test yapma hakkı tanındı. Haklarında GSS prim borcu çıkartılıp daha önce hiç gelir testine girmemiş olanlar, bu tarihe kadar ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek gelir testi talebinde bulunabilecekler. Yapılacak testin sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların prim borçları silinecek. Gelir durumları bu şekilde devam ettiği sürece prim ödemek zorunda kalmayacaklar.

2020 yılı asgari ücretine göre, borçtan kurtulabilmek için hane içinde kişi başına gelirin 981 liranın altında olması gerekiyor. Ancak 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrette artış yapılacak. Geliri 981 lira düzeyine yakın olanlar, gelir testini yeni yılda yaptırarak avantaj elde edebilirler.