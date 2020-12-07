Yapmayan bin pişman! Para ödemeden borçtan kurtulun! GSS borcu olan milyonlara güzel haber geldi. Genel sağlık sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Sigortalı bir işte çalışmayanlar, GSS primi ödemek zorundadır. Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanır. Ödeme gücü olduğu halde primi ödemeyenler ise borçlu olduğunu hastaneye gitmek zorunda kaldığında öğrenebilir. Son yapılandırma kanunu ile hiç para ödemeden veya ödeme kolaylığıyla borçtan kurtulma olanağı getirildi. Eğitimini tamamladıktan sonra bir işte çalışmayanların, sigortalı çalışırken sonradan işsiz kalanların yapılandırma süresi dolmadan önce borcunun bulunup bulunmadığını e-Devlet üzerinden sorgulaması gerekir.
GELİR TESTİNİ KAÇIRMAYIN
2020 yılında ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 TL'dir. Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanır. Ödeme gücü olup olmadığı gelir testi ile tespit edilir. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar test yapma hakkı tanındı. Haklarında GSS prim borcu çıkartılıp daha önce hiç gelir testine girmemiş olanlar, bu tarihe kadar ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek gelir testi talebinde bulunabilecekler. Yapılacak testin sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların prim borçları silinecek. Gelir durumları bu şekilde devam ettiği sürece prim ödemek zorunda kalmayacaklar.
2020 yılı asgari ücretine göre, borçtan kurtulabilmek için hane içinde kişi başına gelirin 981 liranın altında olması gerekiyor. Ancak 1 Ocak'tan itibaren asgari ücrette artış yapılacak. Geliri 981 lira düzeyine yakın olanlar, gelir testini yeni yılda yaptırarak avantaj elde edebilirler.
ANAPARAYI PEŞİN ÖDEYENLER BORÇTAN KURTULACAK
GSS prim borçları için 2017 nisan ayından bu yana her ay gecikme faizi uygulanıyor. Ancak, yapılandırma kanunu kapsamında anaparayı 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme faizleri silinecek. Sadece anaparayı ödemeleri yeterli olacak.
31 AĞUSTOS'TAN SONRAKİ PRİMLERİN DÜZENLİ ÖDENMESİ GEREKİR
Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.
30 NİSAN'DAN SONRA SAĞLIK HİZMETİ YOK
GSS prim borcu bulunanlar Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamıyorlar. Ancak, vatandaşların mağdur olmaması için bir süredir geçici düzenlemelerle borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu süre normalde 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecekti ancak yapılandırma kanunu kapsamında 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldı. GSS prim borcu bulunanlar 30 Nisan'dan sonra sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar.
PRİM BORCUNUZU KENDİNİZ HESAPLAYABİLİRSİNİZ
GSS prim borçları 30 Nisan'a kadar peşin olarak ödenecek. 2017 Mart ayından önceki aylık prim tutarları, daha önce gelir testine giren ve gelirleri asgari ücretin 3'te 1'i ile asgari ücret arasında olanlar, o tarihteki en düşük kademeden prim ödeyecekler. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin üzerinde çıkanların 2017 Mart ayından önceki dönemler için primleri ise aylık 53.30 TL kabul edilecek.
Yıllara göre uygulanan GSS primleri şöyle:
2012 Ekim - Aralık 28.21 TL – 53.30 TL
2013 Ocak - Haziran 29.36 TL – 53.30 TL
2013 Temmuz – Aralık 30.64 TL – 53.30 TL
2014 Ocak – Haziran 32.13 TL – 53.30 TL
2014 Temmuz – Aralık 34.03 TL – 53.30 TL
2015 Ocak – Haziran 36.04 TL – 53.30 TL
2015 Temmuz – Aralık 38.20 TL – 53.30 TL
2016 Ocak – Aralık 49.41 TL - 53.30 TL
2017 Ocak – Aralık 53.30 TL
2018 Ocak – Aralık 60.89 TL
2019 Ocak – Aralık 76.75 TL
2020 Ocak – Aralık 88.29 TL
GSS NEDİR?
GSS borç sorgulama ile Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödenen yada ödenmeyen prim borçlarının kontrolü anlamına gelmektedir.
Sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanmak için GSS prim borcu tutarlarını ödemek durumundadırlar. Gelirleri asgari ücretin 3/1 oranından daha düşük olan kişilerin GSS primlerini devlet ödemektedir. Genel Sağlık Sigortası primleri kişilerin kendi gelir beyanlarını yaptıkları gelir testi sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bu test sonucunda hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için aylık ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.
GSS KİMLERİ KAPSAR?
GSS, ülkede 18 yaşını geçmiş ve sigortası olmayan herkesi kapsıyor. Bu bağlamda belirli bir prim ödemeniz gerekmektedir. Ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için GSS borç sorgulama işlemini yapmanız gerekecektir. GSS borç sorgulama işlemini 2 farklı şekilde yapabilmektesiniz. SGK'nın resmi sitesi E-SGM üzerinden yapabildiğiniz gibi online tahsilat üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz. Bu iki siteden de yapacağınız işlemleri şifresiz olarak yapabilirsiniz.
GSS prim borcunuzu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.