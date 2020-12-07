Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Emeklilik sisteminde geçmişte sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle şu anda çalışanların standart bir emeklilik tarihi bulunmuyor.
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ! DİREKT EMEKLİ OLACAKLAR
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim sayısını geçmiş olmalıdır.En az 15 yıl boyunca çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.