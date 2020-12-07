Merhaba sayın uzman. 01.09.73 doğumluyum.1988 yılında özel sektörde 60 gün çalışmışlığım var. 1996 yılı eylül ayında devlet memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım.4/A'lı çalıştığım süreyi hizmet birleştirmesi yaptım. Ne zaman emekli olabil... Erdem. İ



Memuriyetinizden önceki 60 günlük süre mevcut durumunuz dikkate alındığında size pek bir şey kazandırmayacaktır. Sadece memuriyetinizdeki hizmet sürenize 60 gün eklenir. Belirtmiş olduğunu memuriyet başlangıcınıza göre 56 yaş şartı ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Eğer istifa edip 4/a'ya tabi 1261 gün hizmet verirseniz sigortalı olarak 51 yaş şartına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz.

Selam 12. 12. 1972 doğumluyum ilk işe giriş tarihi 01 03 1991 8500 günüm var yüzde 50 engelli raporum var epilepsi bronşit hastasıyım halen özel sektörde çalışmaktayım bu şartlarda ne zaman emeli olurum engellilik üzerinden emekliliğe başvurabilir miyim?



Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartına tabisiniz. Prim gününüzü fazlasıyla tamamlamışsınız ancak yaşınızı beklemektesiniz. Engelli raporunuz mevcutsa hemen emekli olabilirsiniz. Konuyla ilgili SGK merkezine giderek engelli emekliliğine ayrılmak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir, kurum sizi heyet hastanesine yönlendirecektir. Heyet size %40 ve üzeri oranlı rapor verirse yaş şartına bakılmaksızın emekliye ayrılabilirsiniz.