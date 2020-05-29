Mayıs ayının sonuna geldiğimiz şu günler bankaların uyguladığı faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Mayıs ayında tasarruf sahiplerine daha az faiz getirisi sunmaya başladı. En yüksek mevduat faizi değişmezken, kamu ve özel bankalar Mayıs'ta faizleri aşağı çekti. En yüksek mevduat faizi yüzde 10'da kaldı. En çok faizi veren banka Fibabanka ve Burgan Bank olurken, en yüksek mevduat faizi yüzde 10 olarak görüldü.
BANKALARIN SON DAKİKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,00
* Denizbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,50
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,00
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,40
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,00
* ING 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,50
* Yapı Kredi Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,10
* ICBC 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,20
* İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,95
* Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,00
* Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,10
* Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,00
* TEB 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,50
* QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 5,50
* Enpara.com 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7.50
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 7,75
* Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 9,50
* HSBC 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları yüzde 8,00
Vadeli mevduat nedir?
Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.
Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?
Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.
Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
Vadeli TL mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?
Vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.
Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden ne kadar stopaj kesintisi yapılır?
Vadeli döviz (USD, EUR, GBP vs.) mevduatta stopaj oranı yüzde 18 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 13 olarak tahsil edilmektedir.