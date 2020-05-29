3 DEVLET BANKASI UCUZ KREDİ VERECEK

Bakan Albayrak yapmış olduğu konuşmasında "Kovid-19'a rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar birçok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak.

Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" ifadeleri ile kredi paketini duyurmuştu.