NİSAN AYINDA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?

2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

Mevduat Faiz Oranları

Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Mevduat faiz oranlarını Hangikredi.com'un Yatırım sayfasından inceleyebilir, dilediğiniz tutar için hesaplama yaparak kazancınızın ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.