Faizler artışa geçti! İhtiyaç, taşıt, konut ve esnaf kredi faiz oranları ne oldu?

Banka kredi faizlerinde sunulan fırsatlar sürüyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, 10 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte güncel oranlar... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,89 seviyesinden yüzde 1,14 seviyesine, konut kredisi faiz oranı yüzde 0,94 seviyesinden yüzde 0,99 seviyesine,
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,89 seviyesine yüzde 1,04 seviyesine,
Burgan Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinden yüzde 1,49 seviyesine,
Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesine,
Kuveyt Türk konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesinden yüzde 1,01 seviyesine,
Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.99 seviyesinden yüzde 1,85 seviyesine,
ICBC Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,06 seviyesine,
HSBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinden yüzde 1,09 seviyesine, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinden yüzde 1,24 seviyesine,
Odeabank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,49 seviyesine,
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesinden yüzde 1,09 seviyesine,
Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,00 seviyesine, konut finansmanı oranı yüzde 0,97 seviyesine yükseltildi.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94 (Sıfır konutlar için 0,79)
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99