Faizler artışa geçti! İhtiyaç, taşıt, konut ve esnaf kredi faiz oranları ne oldu?

Banka kredi faizlerinde sunulan fırsatlar sürüyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları merak ediliyor. Peki, 10 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte güncel oranlar... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.