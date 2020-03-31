Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile emekliler Nisan'da çifte kazanç elde edecek. Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekliye aylık ödemeler Nisan'dan itibaren bin 500 liraya yükseltilirken, tüm emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Ne kadar ödenecek?
Emekliler biner lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 aylık alanlar ne yapacak?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
Kesinti yapılabiliyor mu?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
Yeni emekliler de alabilecek mi?
Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı yeni bağlananların da bayram ikramiyesi belirtilen tarihlerde yatırılacak.
Başvuru gerekiyor mu?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
Mayıs'ta emekli olana yok mu?
Bu yıl 24-26 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi erkene çekilirken, yeni emeklilerin olumsuz etkilenmemesi için torba yasayla düzenleme yapıldı. Buna göre, Nisan ve Mayıs'ta yaşlılık, ölüm, sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek. Maaşları bağlanınca, ikramiyeleri de verilecek.
Ne zaman ödenecek?
SSK emeklileri 7-10 Nisan'da, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 11 Nisan'da alacak.
Nasıl ödenecek?
Maaş hesaplarına yatırılacak. Maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.
Tutar artacak mı?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Şu an için bir artış durumu yok.
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