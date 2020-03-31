



Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile emekliler Nisan'da çifte kazanç elde edecek. Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emekliye aylık ödemeler Nisan'dan itibaren bin 500 liraya yükseltilirken, tüm emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler: