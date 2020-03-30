Emeklilik için askerlik borçlanmasında 1 gün 1 yıl kazandırabilir mi?

2 ay askerlik borçlanması yapıp, emeklilik yaşımı 1 sene geri alabilir miyim? Tarihlerim tutuyor. Emirhan ÇİÇEK
Erkekler sigortadan önce askerlik yapmışlarsa bunları borçlanarak erken emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor. Burada en önemli nokta, askerliğin sigortadan önce olması. Kadınlarda ise sigortadan sonraki doğumlar borçlanılarak 6 yıl, yani 2160 gün prim kazanılabiliyor.
1987'de evlenerek Fransa'ya gittim. 1989'da kızım doğdu, Fransa'da. 1990 senesinde boşanarak Türkiye'ye döndüm. 1996'da Türkiye'de sigortalı çalıştım. Sonra 2000'de tekrar Fransa'ya gittim ve orada 2008 sene sonuna kadar çalıştım. 2008'de şu anda çalışmaya devam ettiğim şirkette çalışmaya başladım. Türkiye'de toplam 4500 gün çalışmışlığım var. 1968 doğumluyum, nasıl emekli olabilirim? Hafize KOÇAK
Fransa'da 18 yaşından sonra bulunduğunuz ve çalıştığınız dönemleri borçlanabilirsiniz. Oradaki borçlanmalar Bağ-Kur kapsamında sayılacaktır ve buradaki işe giriş tarihinizi borçlandığınız kadar geri çekecektir. 1999 öncesine çekemezseniz, 58 yaşında emekli olursunuz.
Özel sektörde çalışan bir sigortalıyım. Ocak'ta zam alamadık, sebebi nedir? NECATİ AKAR
Zamlarla ilgili oranlar tam anlaşılamıyor. Eğer sözleşmenizde bir zam yapılacağına dair ibare ya da oran varsa buna uyulmak zorunda. Ama bu yoksa işverenin zam yapma mecburiyeti yok. Sadece asgari ücretin altında maaş veremez.
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