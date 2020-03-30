Emeklilik için askerlik borçlanmasında 1 gün 1 yıl kazandırabilir mi?





Erkekler sigortadan önce askerlik yapmışlarsa bunları borçlanarak erken emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 sene kazandırabilir. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor. Burada en önemli nokta, askerliğin sigortadan önce olması. Kadınlarda ise sigortadan sonraki doğumlar borçlanılarak 6 yıl, yani 2160 gün prim kazanılabiliyor.

